Mala suerte para Alaska, pierde temporalmente parte de la visión en un ojo

Cuando aún debe estar pendiente de su marido, reponiéndose de la caída que sufrió en octubre, la cantante Alaska se enfrenta a una inesperada dolencia, un trombo que le ha afectado la visión del ojo izquierdo. En estos días prenavideños la cantante luce un parche plateado por esta circunstancia. Otro contratiempo para la artista que protagoniza la docuserie del momento en Movistar Plus +, Alaska revelada.

Este trombo le ha originado la pérdida de visión y Olvido, nombre de la cantante en el DNI, se está adaptando a esta pasajera incomodidad que le va a aguar un poco las fiestas. Como broma añade que al menos ahora no tiene por qué maquillarse ese ojo afectado, que debe tapar tras estar afectado por un edema macular que es el que le afecta en la visión del iris. Será cuestión de estos días, coincidiendo con las fiestas, para recuperar con normalidad la visión.

Bibiana Fernández y Alaska en una imagen compartida este domingo

Este ha sido un año complicado para la familia, reponiéndose su marido, Mario Vaquerizo, de la caída del escenario sufrida durante el festival Horteralia en Cáceres, sucedida el pasado 19 de octubre. La caída le provocó no solo la fractura de dos vértebras sino también una retinopatía de Purtscher, una afectación ocular rara, segun detalló y por la que debió volver a ingresar en el hospital. El estrés por los cuidados de Mario habría sido un condicionante para este trombo que ha sufrido en diciembre. El apoyo mutuo y el cariño de tantos amigos, como Bibiana Fernández o Manuel Bandera, que les han visitado, está siendo fundamental para que levanten el ánimo.

Mientras en Movistar PLus + aparece esa docuserie Alaska Revelada en la que la cantante quería aprovechar su buen momento, y que gozaba de salud, para compartir una semblanza biográfica junto a amigos y expertos. Esta producción de Movistar Plus+, en colaboración con Shine Iberia, aparece con la intención de describir no solo el lado público y mediático de Olvido, sino también las facetas más personales y desconocidas que han conformado su identidad, un personaje popular en nuestro país desde hace más de 40 años en sus labores de cantante y presentadora.

La serie se estructura en tres episodios, cada uno centrado en un pilar fundamental de la vida de Alaska: Salud, Dinero y Amor. Este enfoque monográfico de cada entrebga permite ese repaso cronológico de su vida y sus reflexiones y experiencias vitales. Y es precisamente la salud lo que necesita ahora Alaska y su pareja.