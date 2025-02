Mar Vega: "Nadie te obliga a tener un animal. Si lo tienes, sé responsable"

Mar Vega lleva metido en vena el respeto y la defensa de los derechos de los animales. Una historia personal propició la puesta en marcha de Patas Arriba, un programa de servicio público que Canal Sur emite los sábados a las 11:30 horas. El espacio ha sido galardonado recientemente con el premio al Programa con mejor mensaje para el compromiso y respeto a los animales de Kid Festival y el de Mejor programa autonómico de El Televisero.

–¿Qué mensaje queréis transmitir desde Patas Arriba en Canal Sur? –Siempre el respeto por los animales. Los animales, tanto para mí como para el programa, son parte de la familia, son seres que sienten, no son regalos ni juguetes y merecen el respeto de todos. Por encima de todo siempre queremos darles su sitio, ellos no tienen voz pero nosotros sí, y se la queremos dar en el programa.

–¿Cómo habéis recibido el premio a nivel nacional de Kid Festival? –Con mucha alegría porque es un premio especial. Trabajar con niños en un tema como este, porque nuestro programa no es de animalitos sino que tiene un trasfondo, es muy importante. Vemos que los niños se dan cuenta de todo, les infundimos el respeto por un entorno sano. Los niños afortunadamente son abiertamente proanimales, ellos defienden a los animales, saben perfectamente lo que es adoptar a un animal, las responsabilidades que conlleva… Son detalles que en generaciones más adultas cuesta ver en ocasiones.

–Actualmente se ven a muchos perros y animales abandonados y maltratados. ¿Qué se puede hacer para acabar con este problema? –Desgraciadamente en España estamos en la cabeza de Europa en abandono y maltrato animal. Por encima de todo está la educación. Si desde niños se infunde el respeto por los animales cuando sean mayores lo respetarán.

Mar Vega con el premio que ha recibido 'Patas Arriba' en Kid Festival. / CANAL SUR

–En muchos casos, el trabajo de las protectoras de animales es insuficiente porque están desbordadas… –Desde mi experiencia con el programa puedo confirmar que están abarrotadas de animales abandonados y maltratados. Son gente que se deja la vida, la piel, se gastan su dinero y se quitan ocio para cuidar a los animales. Si los refugios están llenos es porque previamente ha habido un abandono. Y la culpa del abandono es de los humanos. Los animales no son un capricho, ellos forman parte de nuestra familia y son una responsabilidad muy grande. Afortunadamente en programas como Patas Arriba, con el respaldo de Canal Sur y el trabajo de la productora Lapa Creativa, ponemos el foco en estos asuntos y servimos de altavoz para la ciudadanía. Nadie te obliga a tener un animal. Si lo tienes, sé responsable.

–¿Qué ha aprendido en estos dos años en Patas Arriba? –Infinidad de cosas. El respeto por los animales no lo he aprendido porque lo tenía en vena desde pequeña. Soy más perruna que otra cosa, pero me gustan las aves, los gatos... Tengo tres animales en la actualidad, dos adoptados y uno que por una circunstancia personal llegó a mi vida y ha sido el ser que más me ha ayudado en el mundo en un momento muy crítico.

–Me gustaría que nos contará la historia de su perro Micky que resultó ser una ayuda fundamental para usted… –El programa nace de una experiencia mía personal. Micky llegó en un momento difícil de mi vida cuando me diagnosticaron un cáncer de mamá y vino para darme la luz que necesitaba. Me dio alegría, una compañía increíble, él estuvo siempre pegado a mí. Con el tiempo me hizo pensar que en la vida había muchos Mickys ayudando a la gente. A partir de ahí vino todo el desarrollo del proyecto y agradecida a Canal Sur por apostar por este proyecto de servicio público.

–Uno de los objetivos del programa y que forma parte de vuestra razón de ser es el papel que desempeñan muchos animales en procesos terapéuticos y de recuperación. ¿Qué nos puede contar al respecto? –El leitmotiv de este programa es que mucha gente que no lo sabe entiendan o descubran que los animales ayudan a las personas. Los animales implican infinidad de beneficios. Participan en terapias en hospitales, ayudan a combatir la soledad, los trastornos alimenticios, favorecen las relaciones humanas... Personas mayores que sus hijos han abandonado el nido y un animal les aportan una alegría inmensa. Hay hospitales en los que están entrando hasta en la Unidad de Paliativos, sin olvidarnos de los que trabajan en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que salvan vidas en catástrofes y en rescates de personas.