¿Quién era Mario Biondo, el fallecido marido de Raquel Sánchez Silva?

Mario Biondo era un cámara italiano que trabajaba en nuestro país para contenidos de Mediaset cuando conoció a la presentadora y periodista Raquel Sánchez Sivla. Era originario de Palermo, Sicilia, Italia, y había nacido en 1975. Tras forjarse como profesional en su país natal se mudó a principios de los 2000 a España para ponerse la cámara al hombro y afianzar su labor de reportero.

En 2011 Sánchez Silva conoció a su futuro marido en la producción de un programa tan complejo como Supervivientes. Fue un noviazgo de meses antes de darse el sí quiero en una ceremonia íntima en junio de 2012. Fue en Italia, en una localidad de la Toscana, rodeados de familia y amigos de una y otra parte, en lo que parecía un cuento de hadas. El joven matrimonio residía en Madrid, enamorados, con ganas de formar una familia. Raquel afianzaba su rol en Mediaset y a él no le faltaban proyectos para integrare como cámara, lo que además venía bien con la popularidad como pareja, apareciendo en webs y revistas.

La aparición del cadáver de Biondo, ahorcado en una estancia de su domicilio el 30 de mayo de 2013 fue una mazazo general. Una muerte que desconcertó a todo. Sin embargo, poco a poco, al conocerse el contexto del fallecimiento se descartaron versiones de un infarto y detalles así y la policía brindó una versión inicial de que había sido un suicidio por autoasfixia. Una situación extrema llevada a cabo por una actividad sexual que no controló el finado.

El equipo investigador de la policía archivó el caso sin encontrar indicios de criminalidad, dando por zanjado ante el juez que habia sido una muerte fortuita.

Sin embargo desde un primer momento la familia de Mario Biondo rechazó la versión oficial. Desde un primer momento han asegura que la muerte fue cometida por un tercero y que fue un asesinato convertido en aparente suicidio. Sus acusaciones afectan incluso de lleno a Sánchez Silva, que ha proseguido desde 2013 con su labor profesional, presentando programas en TVE como Maestros de la costura y participando en talents como MasterChef. Su reaparición en pantalla fue pocos meses después del deceso. Los familiares del fallecido acusan a la viuda de haber tenido un comportamiento impropio del dolor que debía sufrir ante una muerte tan inesperada poco tiempo después de casarse.

Netflix llevó el caso a una docuserie de investigacion Las últimas horas de Mario Biondo en la que la familia del fallecido cámara insiste en sus tesis.

Este lunes 6 de octubre la Audiencia Provincial de Madrid ha dado un giro radical al caso al anunciar que encuentran "indicios" de que la muerte de Biondo no fue un suicidio, alineándose parcialmente con la tesis de su familia y contradiciendo las conclusiones previas de la justicia española e italiana, que archivaron el caso en tres ocasiones tras autopsias y revisiones forenses.

La resolución de la audiencia tras los informes de los abogados de la familia de Biondo descarta la versión de autoasfixia y abre la puerta así a una posible reapertura y responde a un recurso de la familia Biondo. Los abogados interpretan que es una validación de sus sospechas de homicidio. El juzgado podría ordenar una investigación que pone en la palestra de nuevo una, al menos, extraña muerte.