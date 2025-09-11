Mario Vaquerizo revela en 'Andalucía Directo' el pueblo sevillano de su familia y la devoción de su Patrona

En este pasado sábado Andalucía Directo recibía uno de los galardones autonómicos del FesTVal vitoriano, la principal cita televisiva para la presentación de cara a la nueva temporada. Modesto Barragán, director y conductor de veterano formato de Canal Sur que cumple 7.000 tardes en antena, subió con su equipo de reporteros y con la subdirectora y copresentadora, Paz Santana, agradeció el cariño mostrado en Vitoria y el respaldo a un proyecto que vertebra Andalucía cada tarde.

Las reporteras de Andalucía Directo también aprovecharon la alfombra naranja, el photocall previo, para hablar con otros de los premiados. El conductor de Antena 3 Noticias 2, Vicente Vallés, reveló que al llegar Andalucía él se siente en su casa por que su familia materna es de Arjona, Jaén. El jiennense David Broncano se sorprendía con la alcachofa de Andalucía Directo porque apenas en estos años había tenido oportunidad de hablar en Canal Sur.

Quien también apareció por la alfombra y charlaron con él las reporteras fue con Mario Vaquerizo. El vocalista de Nancys Rubias y marido de Alaska se alegró mucho de verse ante las cámaras del programa vespertino andaluz. Mario está bastante recuperado del grave accidente en el escenario, durante una actuación en Cáceres, cayéndose de espaldas. Estuvo ingresado en dos ocasiones y ha ido tomando forma durante meses. Vaquerizo tiene la mitad de su sangre andaluza por vía materna. La familia de su madre es de la localidad de Lora del Río y el cantante y colaborador de lo que haga falta se mostró entusiasmado de compartir esta información.

Mario es hermano y devoto de la Virgen de Setefilla, la Patrona de Lora del Río, y quiso subrayar ese sentimiento que le inculcaron desde pequeño. El que fuera durante años representante de artistas y cantantes siempre ha tenido entre sus rezos pedir intercesión a la devoción de Setefilla. La Virgen loreña fue de las representaciones más admiradas en la procesión extraordinaria en Sevilla del pasado diciembre y los hermanos de Lora del Río fueron alabados por su pasión en las andas de su Patrona.

Los padres de Mario son Ángel Vaquerizo y María de los Ángeles Caro, que formaron una afable familia en al barrio madrileño de Vicálvaro. El padre de Mario es de Madrid, y tiene 80 años. Ángeles, la madre, nació el 26 de febrero de 1951 en Lora del Río y siempre ha sido una gran influencia en la vocación artísticas de sus hijos.

Los Vaquerizo Caro tuvieron tres hijos: Ángel, primogénito, murió en 2004 de forma trágica, en un accidente de moto en Madrid. Tenia 32 años. A continuación, Mario, y la pequeña es Marta, integrante también de de Nancys Rubias. En distintos programas han aparecido los padres de Mario, muy queridos por su nuera, Alaska. Y una devoción por la Virgen de Setefilla en el seno de la familia que se encargó el cantante de recordar este sábado ante los micrófonos de Andalucía Directo.