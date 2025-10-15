"Marioneta", Andy a lo Shakira tira con bala en su canción contra Lucas González en su disco en solitario

El concierto de despedida, definitiva, de Andy y Lucas el pasado viernes en Vistalegre, en Madrid, ya evidenciaba entre la actitud de ambos que el divorcio no es que fuera definitivo sino que habría represalias. Andy, Andrés Morales, anunciaba que sus primeras canciones en solitario saldrán antes de finales de año y por lo que se va difundiendo la actitud pudiera ser la misma de Shakira contra Piqué y sus duetos con indirectas.

La convivencia, artística al menos, ya era asfixiante en esta recta final, como mostraron en el escenario. Lucas se había hecho cargo del dúo por lo que Andy era incluso su asalariado y con quejas de que no se implicaba suficiente frente a su compañero y su pareja, mánager de la pareja. Lucas daba por cerrado el dúo por problemas de salud y Andy ya venía insinuando que no iba a quedarse de brazos cruzados ni a desaprovechar su tirón mediático.

El dúo del barrio gaditano de La Laguna está roto y parece que incluso sepultado. Andy ya tiene avanzado su primer disco en solitario que se llamaría, precisamente, Solo.

Y el tema más esperado, y posible primer lanzamiento sería Marioneta. Es un tema con el que Andy ajustaría las primeras cuentas con Lucas. Una canción que hablaría de su vulnerabilidad y distanciamiento emocional y profesional con su compañero de 22 años de escenario.

La existencia de la canción Marioneta ha sido lanzada por el programa del canal Ten No somos nadie con el equipo de Sálvame. Reproches y petición de olvido mutuo marca la canción. Shakira, Leire Martinez, Sergio Ramos... ahora es Andy el que quiere mostrar sus sentimientos y resentimientos a flor de piel. Quiere escenificar que su paciencia y lealtad han estado a prueba de las toxicidades de su compañero y ha llegado el momento de decirlo a las claras. Andy aún tiene que decidir cómo y de qué manera regresa al primer plano musical, ya que con sus temas propios, como vino a comentar el cronista Óscar Repo en su primicia lanzada en el programa No somos nadie.

El álbum Solo de Andy va a ser toda una expectación de aquí a, posiblemente, noviembre.