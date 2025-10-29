Marron, de 'El Hormiguero', se casa con Arancha Morales, de 'Informativos Telecinco'

La periodista Arancha Morales y el guionista Jorge Marron, han sellado su historia de amor con una boda íntima este pasado martes. Marron, colaborador de El Hormiguero desde los inicios hace veinte años, y su esposa llevaban siete años juntos y la pareja tuvo un hijo, Gael, nacido en febrero de 2023 y con quienes compartían su foto nupcial, en el coche, camino del juzgado, y colgada en las redes.

Los novios han acudido formales, pero no de gala, a su enlace. Él con chaqueta azul claro y camisa sin corbata, y ella con un vestido azul cerúleo.

La noticia de manera velada se anunció en las noticias de la mañana. Bricio Segovia, compañero de Arancha, aludia con una sonrisa que su compañera tenía que anunciar algo a los espectadores. Arancha anunciaba que de cara a este miércoles se reincorporaría a la redacción "como una mujer casada". La celebración, al mediodía, ha sido entre un cercano círculo de amigos, algunos de ellos debían preparar el programa del día y los compañeros de ella venían de trabajar

"Sin ti todo tendría mucho menos sentido", ha tributado la periodista madrileña a su pareja. Con43 años Arancha se convirtió en madre y ahora, con toda la naturalidad, ha querido dar el sí quiero a su pare de todos estos años.

Jorge Marron, que cumplirá en enero 46 años, se siente inmensamente feliz con su familia. Este creativo madrilelño forma parte del equipo de Pablo Motos desde el año 2006, encargándose de la sección de Ciencia que en principio condujo Flipy. Marron es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Salamanca y entró en el programa de radio de Motos, No somos nadie, antes de pasar así al formato inspirado en este matinal que se convirtió en televisión en El Hormiguero