Matías Prats cumple 50 años en la televisión y promete seguir dando guerra

Matías Prats ha cumplido 50 años de carrera profesional en la televisión. El periodista madrileño, a sus 74 años, sigue al pie del cañón en Antena 3 Noticias, donde presenta la edición de informativos del fin de semana junto a su inseparable Mónica Carrillo. Matías Prats procede de una familia con arraigo en la comunicación, aprendió el oficio de mano de su padre, y en la que su hijo Matías Prats Jr., que trabaja en los deportes de Mediaset, representa la tercera generación en una saga casi irrepetible.

A lo largo de las últimas décadas, Matías Prats ha narrado con su genuina voz y su facilidad para marcar los tiempos del discurso los acontecimientos más importantes de la historia de nuestro país y el mundo. El veterano periodista ha estado presente en los atentados terroristas, en el golpe de Estado y en la transición de la dictadura a la democracia, entre otros eventos de interés público.

Antena 3 ha reconocido sus 50 años de trayectoria profesional con un emotivo comunicado. La cadena principal de Atresmedia ha ensalzado a uno de sus activos más importantes, poniendo en valor una extensa carrera que se ha traducido en más de 10.000 emisiones de los informativos.

Matías Prats ha reflexionado sobre la evolución del periodismo, colocando a la figura del periodista como actor principal en la transmisión de la información. “Ha cambiado la forma, la velocidad, la estética, la tecnología, pero se mantiene la figura del periodista, del presentador fiel a sus principios, que deberían ser el rigor, el compromiso con la verdad y el respeto al espectador”, ha comentado.

El presentador de Antena 3 Noticias Fin de Semana ha bromeado con la fecha de una hipotética retirada, que por ahora no se producirá. “De momento no vislumbro el final. Me van a tener que soportar todavía un poquito más”, ha zanjado.