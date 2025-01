Mediaset tira de su artillería pesada para la reconquista de las mañanas

El próximo lunes 3 de febrero regresa la reina de las mañanas a Telecinco. Ana Rosa Quintana, tras explorar la franja de tarde con unos datos parejos a su principal rival, Sonsoles Ónega, pero sin destronarla, vuelve a su hábitat natural con El programa de Ana Rosa. El magacín matinal ha sido todo un referente, permaneciendo en antena durante 18 años. Ahora vuelve debido a un reajuste de la programación impuesto por Mediaset para mejorar sus registros de audiencias.

Ana Rosa ha refrendado su fidelidad a Mediaset, a la que considera su casa, y se presta con todas sus ganas para rescatar al grupo audiovisual de Fuencarral. La veterana periodista ha ofrecido los detalles de su regreso a las mañanas en TardeAR. “Quiero dar una noticia que afecta a TardeAR y prefiero contarla yo. Vuelvo a las mañanas de Telecinco. Me he enterado esta mañana y es una estrategia de programación de esta cadena. Llevo 21 años en esta cadena y estoy aquí para jugar a favor y empujar todo lo que pueda. Quiero que lo sepáis vosotros porque todos nos hemos enterado prácticamente al mismo tiempo”, ha contado.

La comunicadora ha confirmado que el programa volverá a contar con su denominación original. “Poco más os puedo decir porque es muy reciente. Es una reorganización de la mañana pero al final siguen más o menos la misma estructura salvo que vuelve El programa de Ana Rosa. Como productora es un alivio que sigan todos los programas, porque siguen todos los puestos de trabajo”, ha explicado.

Mediaset y Unicorn Content, la productora de Ana Rosa, continúan adelante con su alianza. “Como productora es un orgullo que esta cadena siga confiando en nuestra productora para hacer toda la mañana, desde primerísima hora de la mañana hasta las 15 horas de la tarde y después TardeAR desde las 17:30 que empezamos hasta las 8 de la tarde”, ha destacado.

Con el reajuste de programación de Mediaset, Ana Rosa se reencuentra con su equipo de las mañanas. “Tengo el corazón partido porque estoy súper contenta con todos aquí, he descubierto a un montón de amigos. También es verdad que me reencuentro con el equipo de las mañanas con el que he estado 18 años. Vamos a estar más o menos en los mismos horarios, nos vamos a ver”, ha añadido.

Este cambio notable en la programación de Mediaset es la primera medida de calado que toma el nuevo director de contenidos, Alberto Carullo. Lo primero que se persigue con el regreso de Ana Rosa a las mañanas es frenar el crecimiento de Espejo Público y La hora de La 1, comandados por Susana Griso y Silvia Intxaurrondo, respectivamente. Asegurar el liderazgo en la franja matinal se antoja fundamental para remontar el vuelo.

El regreso de El programa de Ana Rosa no afecta a otros rostros conocidos de Telecinco. Ana Terradillos continuará al frente de La mirada crítica, que previsiblemente adelantará su horario, mientras que Joaquín Prat seguirá presentando Vamos a ver, que será el encargado de enlazar con Informativos Telecinco. TardeAR se mantiene en su horario habitual con Verónica Dulanto y Frank Blanco. Ambos dan un paso adelante.