Montoya y Anita Williams se encuentran en la hoguera, final abierto

En La isla de las tentaciones están de resolución final, en vísperas del arranque de Supervivientes. Lo que pase con los dos participantes de Utrera, Montoya y Tadeo, en sus respectivas hogueras definitivas se conocerá definitivamente este miércoles, a las 22.00. Álvaro y Alba, otra pareja, han roto por las infidelidades de él. Ella "quiere sanarse" y no seguir. El giro se ha dado en la pareja de Bayan y Eros, que han roto ya que ella ha preferido irse con un tentador, Torres, porque entiende que le supone una experiencia más ilusionante para su futuro. Después de cuatro años su relación se rompe así. Sandra Barneda los ha despedido, cerrando su aventura en la República Dominicana.

Para la entrega del miércoles habrá que esperar para saber si Tadeo y Stephany se dan una oportunidad y si el famoso Montoya, con sus alaridos de sentirse herido por la infelidad, y su aún pareja, Anita Williams, también dolida por las efusiones pélvicas de él se dan una nueva oportunidad en el amor. O como quieran llamarlo.

En la entrega de este lunes el programa culminaba con unas imágenes de Montoya y Anita en su encuentro en la hoguera. Él aguardaba cuando llegaba su pareja despavorida, imitándole en la famosa carrera por la playa, para afearle su hipocresía. Ahi ha quedado la acción.

El utrerano y la barcelonesa llegaron a República Dominicana como una pareja con una relación relativamente reciente, forjada tras conocerse en El Conquistador de RTVE. Su historia comenzó con un flechazo tras aquella experiencia televisiva. Ahora se daban una oportunidad de conocerse mejor y afrontar su fidelidad mutua. Lo que se había iniciadocomo un 'experimento' para reforzarf su vínculo se convirtió rápidamente en un torbellino de infidelidades, enfrentamientos y momentos virales que han catapultado a Montoya a la fama internacional con sus correteos, rotura de camisa y patadas a las pantallas.

Montoya no ha superado las imágenes de Anita con sus relaciones sexuales con el tentador Manuel. A su vez él se ha dejado llevar en la villa, como revancha, con Gabriela. Como despecho se han hecho virales sus expresiones "salta la gamba" y "papafrita" dedicadas a Manuel.

El de Utrera ha reconocido este lunes ante las cámaras el deseo de recuperar a "la Anita de la que se enamoró", aunque también ha motrado su inquietud de lo que le espera en este encuentro final. "Quiero verla y que me diga la verdad, pero no sé si voy a encontrar a esa persona que conocí", ha admitido.

Anita se ha mostrado también inquieta en la previa, pero desafiante. Está muy decepcionada con la actitud de él. En el fragmento final de este lunes se vio a Montoya con chaqueta y camisa serio y afectado aguardando a Anita con Sandra Barneda. Anita ha llegado imitándole. "Tú también te has lucido, no vengas ahora de víctima", le ha advertido, "aquí todos hemos cometido errores, pero yo no me he escondido".

Hay un final abierto sobre la relación de los utrerano. "Esto parece un circo, y yo no quiero ser el payaso", ha sido la frase que adelanta la posición de Montoya. El miércoles es improbable que la pareja que ha dado más juego en el programa siga delante.

De lo que ha podido saberse es que Montoya y Anita han querido volver tras la mala experiencia en el programa y el resultado ha sido más dolor y toxicidad.