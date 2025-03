Montoya se queda por ahora sin lanzarse desde el helicóptero de 'Supervivientes'

José Carlos Montoya "ha pasado muchas fatigas" en La isla de las tentaciones, pero se debe a su público, porque el utrerano ha comprendido que es ya un símbolo, un ídolo, un servidor y un esclavo a cuentas de sus desdichas, y desde el domingo estará en Supervivientes. No ha aparecido en la entrega inaugural de este jueves porque ha sido el último expedicionario, está ya en Honduras, pero aún debe pasar el reconocimiento. Ya. Su nombre estaba filtrado y la audiencia aguardaba su aparición pero no estuvo en la gala de estreno. Telecinco cebó esa presencia ausente y finalmente se desveló a última hora lo que ya se sabía de antemano pero sin dar el gusto de verlo en acción.

Era casi inevitable que Montoya, carros de fuego por la República Dominicana, quisiera sumarse a la arena y bichos de todos los tamaños de Supervivientes. Viva Honduras.

El de Utrera, el ex de Anita, que se fue solo de La isla tras haber roto un par de camisas, es el tesoro de audiencia de Mediaset. El que ha salvado lo de las tentaciones para que tenga expectación y notoriedad. Su virulencia, su efusividad y no saber estar callado dará días de gloria en Supervivientes 2025 con toda seguridad. Sus fans (o simplemente curiosos) por medio mundo van a estar pendientes de él. Verá de nuevo a 'su' Sandra Barneda, en el debate de la noche de los domingos.

"Por ustedes, estoy aquí en Honduras, Montoya, por favor, listo para darlo todo", ha sido su vídeo de anuncio. "Montoya viene con fuerza, pero le vamos a hacer sudar un poco más antes de verlo en acción", ha adelantado Jorge Javier Vázquez.

Todavía habrá alguien que se acerque por aquí para saber quién es José Carlos Montoya: ex tronista de Mujeres y hombres y viceversa, es de Utrera, tiene 30 años y conoció a su ahora ex Anita Williams en El Conquistador, efímero formato de aventura extrema en La 1. En La isla de las tentaciones no pudo aguantar las infidelidades de su novia y también se dejó llevar con Gabriela. La hoguera final fue insufrible (o no) por tanta discusión en la pareja. Anita acordó quedarse con el tentador, el gaditano Manuel González, que prefirió mantener las distancias. Montoya, solito, es todo un personaje. En Supervivientes va a proseguir con esa vehemencia innata, capaz de despertar tanto humor como drama y angustia Ahora dará el salto definitivo. Ahí está el tío.

