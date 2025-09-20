Muere en accidente de tráfico el actor Brad Everett, de 'Sensación de vivir' y 'Anatomía de Grey'

En la autopista 134, la arteria palpitante que une los sueños de Hollywood con la realidad cruda de la medianoche, un destello de faros cruzados selló el final de la vida del actor Brad Everett Young. El suceso ocurrió el 15 de septiembre pero se conocía ayer. El popular actor de series fallecióvíctima de un choque frontal con un conductor que invadço el carril equivocado. No hubo tiempo para la reacción y murió de manera instantánea.

Nacido en el estado de Virginia, era el hijo mediano de tres hermanos. Devoraba libros de psicología y su destino parecía trazado hacia las aulas de medicina en Los Ángeles. Pero el sol de California tiene un imán peculiar para los soñadores. Al aterrizar en California en los años 90 la vocación médica (también se había graduado en Comunicaión) se tornó por el plató. "El bicho de la actuación me picó fuerte", recordaba este intérprete que apareció en la serie Felicity, con su primera oportunidad, y posteriormente en Beverly Hills, 90210, o como la conocemos en España, Sensación de vivir.

Intervino en la película Los ángeles de Charlie, en Parque Jurásico III y fichó por Anatomía de Grey. También apareció en Numb3rs y en la oscarizada cinta The Artist.

Además se convirtió en un destacado fotógrafo, participando en rodajes de eplículas y series y sus imágenes fueron publicadas en Vanity Fair, Vogue, Elle, Harper's Bazaar y People además de cubrir las grandes galas audiovisuale. Siempre fue polifacético e inquieto, con un inesperado final.