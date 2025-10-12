Muere el actor Jimmy Shaw, de 'La que se avecina' y 'Águila Roja'

El actor estadounidense afincado en España Jimmy Shaw ha fallecido este sábado a los 59 años. Su muerte se ha conocido apenas minutos después de saberse la pérdida de la oscarizada actriz Diane Keaton. Shaw era conocido especialmente por su desquiciado papel en La que se avecina como Mathew. Quien era su cuñada en la ficcion (el personaje de Judith Becker), la actriz Cristina Castaño, buena amiga, promovió una campaña de donaciones para ayudarle a un tratamiento en su país natal. Finalmente su estado era tan crítico que no pudo llegar a tiempo la ayuda y ha fallecido debido al cáncer de páncreas que padecía.

Este intérprete nació en una urbe californiana el 6 de abril de 1966. El actor se afincó en España a principios de los 2000 para aprender nuestro idioma y abrirse a nuevos pryectos. Poco a poco fue consiguiendo papeles episódicos y apariciones puntuales en distintas series tal como había sucedido en EEUU donde intervino entre otras en Will & Grace y Sensación de vivir.

En 2012 apareció en Águila Roja tras haber aparecido en su popular papel en La que se avecina. También apareció en El ministerio del tiempo y en varios capítulos de Cuéntame cómo pasó. Con Álex de la Iglesia apareció en 30 monedas, para HBO; así como en 2011 en El tiempo entre costuras para Atresmedia.

Velvet, también de Antena 3, fue otra de las ficciones semanales donde apareció además de ficciones más recientes como La Fortuna, de Alejandro Amenábar en Movistar Plus + o en Nacho, de Lionsgate que finalmente estrenó Atresplayer.

Con el cineasta sevillano Alberto Rodríguez participó en la película El hombre de las mil caras (201t5). Su aspecto "de guiri", con su acento marcado, pelirrojo y normalmente con el cabello desornado, Shaw fue eficaz en la comedia y también en el drama y la acción, en una perfil versátil como buen secundario.