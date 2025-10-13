Muere Luis Ángel de la Viuda, ex directivo de Antena 3 y de RTVE, fundador de Radio 80

El periodista Luis Ángel de la Viuda ha fallecido en Madrid a los 93 años, ha informado la Asociación de Prensa de Madrid (APM), de la que era socio de honor con el número 22. Entre otros cargos y responsabilidades fundó Radio 80, una de las cadenas de la FM que se incorporaron al dial con contenidos generalistas para aspirar a una cadena de televisión.Fue director del periódico vespertino Pueblo, jefe de informativos en Radio Nacional y director de programas en TVE en el tardofranquismo, cuando la cadena representaba una modernidad que no encajba ante el agónico régimen. Su etapa profesional más prolongada fue en Antena 3 Radio, siendo uno de los directivos que emprendieron el proyecto de la cadena de televisión concedida en 1989..

De la Viuda (Burgos, 1932), licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense y en Derecho por las Universidades de Valladolid y Madrid, inició su actividad periodística en Burgos, en 1953, como redactor de La voz de Castilla. En 1966 comenzó a trabajar en TVE. En los informativos de la cadena pública fue redactor-jefe y ocupó los puestos de director adjunto de TVE, desde abril de 1970, siendo Adolfo Suárez director general, y director de contenidos entre febrero de 1972 y octubre de 1973. Fue también director de los servicios informativos de RNE y subdirector de la radio pública.

Cuando en 1973 cesó al frente TVE fue nombrado director de Información y Relaciones Públicas del Banco de Bilbao y de su grupo de empresas, para pasar a la dirección de Pueblo de febrero de 1975 a marzo de 1976, tras sustituir a Emilio Romero, el director que marcó época con este rotativo del llamado Movimiento.

A finales de agosto de 1978 fue nombrado director de Radio Nacional, puesto del que dimitió en diciembre del 79. Fue entonces cuando se puso al frente de Radio 80, consejero-director general de Promotora de Televisión y Radio SA en camino de una cadena de televisión. El proyecto no funcionó y terminó integrándose en 1984 en Antena 3 Radio, iniciativa de un amigo y compañero estrecho de otros proyectos, Manuel Martín Ferrand. En la cadena de radio desempeñó la dirección de Expansión y Comunicación y Radio 80 quedó como radiofórmula musical (conviertiéndose en 1993 en M-80 con la fusión de Radio Minuto en el organigrama de Prisa Radio).

Era una de la voces de La tertulia de Antena 3 Radio dirigida en principio por Miguel Ángel Nieto y posteriormente con Miguel Ángel Garcia-Juez con Carlos Pumares o Santiago Amón entre los contertulios y donde también aparecían en principio Ana Rosa Quintana y José Luis Garci.

En octubre de 1989 fue designado gerente de Noticias y Actualidad de Antena 3 TV tras conseguirse la licencia de la cadena, donde fue subdirector general. El proyecto de Antena 3 quedaba desgajado en 1992 cuando el Grupo Godó puso la televisión en manos de Zeta y Banesto y la radio, que se había convertido en la más oída, pasó a su rival directa, la SER, Prisa. Fue de los demandantes del llamado 'antenicidio'.

Impartió clases en la Universidad San Pablo CEU de Madrid y fue miembro del consejo de administración de la Agencia EFE entre julio de 1996 y mayo de 2004, con el Gobierno de Aznar.

Entre otros galardones fue Antena de Oro y premio Ondas.