"No te mires las...", el consejo de María del Monte a Bertín Osborne esta noche en 'Tu cara me suena'

Bertín Osborne como María del Monte en 'Tu cara me suena', a su lado la propia María, desconcertada con su actuación

El momentazo de esta noche en Tu cara me suena es de los que hacen época. La segunda semifnal de donde saldrán los otros cuatro participantes que acompañarán a Melani en la gala en directo del 11 de julio incluirá la imitación más osada, y también más divertida, sin duda, de Bertín Osborne. El cantante jerezano, que acaba de anunciar que dejará los escenarios el próximo año con una gira de despedida, imitará a una gran amiga, a María del Monte, que también fue participante de Tu cara me suena. La actuación es de la dinámica Original y copia, por lo que no solo será primera vez que Bertín interprete en este programa a una mujer sino que también contará con la presencia de la propia María en el plató. Una fiesta flamenca con las sevillanas de Cántame que jalearán los propios compañeros de imitación y de otra invitada de hoy como Nina.

Bertín y Tu cara me suena tirarán de ironía en el reto ya que de paso desmentirán de que hubiera una cláusula que impedía que el cantante tuviera que verse en el compromiso de hacer de mujer. Osborne, por tanto, lucirá hoy bata de cola, mantocillo y una peluca que lo convertirá en una atractiva mujer. "O la mujer más fea del mundo", le dirá María del Monte con mucha guasa.

Su amiga no podía creerse que el de Jerez fuera a atreverse a imitarla, así que ella no se lo podía perder. ¿Le ha dado consejos para la actuación de hoy? Según ha revelado la artista sevillana ni se le pasaba por la cabeza decirle algo. "Hay que dejar que la actuación salga a su aire, a Bertín hay que dejarle a su aire", ha respondido con risas María del Monte ya que fue la primera en entender que una actuación así no tiene precio, hay que dar vía libre a la inspiración.

Eso sí, María del Monte sí tuvo que decirle algo a Bertín cuando estaban en el primer ensayo: "No te mires la tetas", le recomendó. Que no se fijara en cómo estaba de buena porque se iba a desconcentrar. En el plató actúan juntos y María tiene que apartarse ante la virulencia de los giros de su compañero de imitación. Todo ello en una actuación que va a ser de lo más memorable de la edición marcada por la maestría de Melani.

Durante las 12 galas previas el jerezano solo había interpretado a artistas masculinos como Camilo Sesto, Elvis Presley, Frank Sinatra, otro amigo como El Sevilla de Los Mojinos Escozíos, Kenny Rogers y Gene Simmons de Kiss, con el que logró la victoria en la quinta gala con este último.

Hoy es punto y aparte. Y lo sabe bien el jurado de Ángel Llácer, Chenoa y Flo. "Yo ya no puedo verte con los mismo ojos de antes", reconocerá Lolita, su mejor amiga en ese jurado que siempre ha puesto ojos cariñosos al trabajo de Bertín.