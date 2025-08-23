Pablo Motos abre así la temporada, semana y media antes de encender el plató

Un restaurante en Jávea, Alicante, donde tiene su residencia de verano Pablo Motos, El Trencall, ha sido el lugar elegido para dar cuenta de una paella con la que el director y presentador de El Hormiguero abre la nueva temporada. A su lado los compañeros que han seguido con él a lo largo de estas 20 temporadas: Juan y Damián (Trancas y Barrancas) y Marron. Solo faltaba el productor ejecutivo, Jorge Salvador, para escenificar el núcleo esencial de Siete y Acción, la productora del formato nocturno diario de Antena 3. El Hormiguero comienza su temporada 20 y viene de liderar con solvencia su franja tras el duelo durante estos pasados meses con La Revuelta de David Broncano en La 1. No hay visos de que vayan a cambiar las tendencias de los últimos meses de emisión donde El Hormiguero se impuso con gran diferencia y obteniendo los mejores resultados de audiencia de las últimas temporadas.

En torno a los 2 millones de espectadores de media por programa, sobre el 15,3% de cuota, ha sido lo que ha anotado el espacio de entretenimiento más visto de la parrilla en toda España, con una constancia a prueba de rivalidades. En 2011 este espacio se incorporó a Antena 3 tras saltar de Cuatro (cuando la cadena fue adquirida por Mediaset), donde nació como formato televisivo tras la experiencia en la radio matinal.

Motos ha descansado durante un mes y en esta pasada semana ha comenzado el trabajo con una primera reunión informal con sus amigos y compañeros más cercanos. Brindando con Juan Ibáñez, Damián Mollá y Jorge Marron, sirviéndose una paella de pollo y conejo de lo más tradicional, el plato favorito de Motos, de la localidad valenciana, tierra adentro, de Requena.

La foto se compatió en instagram el pasado 21 de agosto, se supone que en la noche tras ese almuerzo de convivencia y buenas vibraciones de cara al nuevo cueso.

El Hormiguero regresa el 1 de septiembre con nuevas entregas tras las reposiciones durante julio y agosto, que han obtenido buenos datos pese a tratarse de contenidos repetidos. La 1 optó por reservar La Revuelta y estrenar un fugaz formato, La Garita, con dos ex componentes de El Hormiguero, JJ Vaquero y Álex Clavero que no superó la cuarta entrega, siendo relevado por nuevos Viaje al centro de la tele. La Revuelta aguarda al 8 de septiembre para volver, con novedades y fichaje por parte del formato de David Broncano, que tras un inicio fulgurante en la cadena pública fue perdiendo fuelle con las semanas.