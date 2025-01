Esta participante de 'MasterChef Junior' anuncia que sufre cáncer

En 2016, la pequeña Natalia Jiménez se hizo popular al llegar a la final de MasterChef Junior. Era la cuarta temporada de un formato que comenzaba a vivir su mayor notoriedad. La madrileña Natalia tuvo su momento estelar en La 1 con 12 años. Mostraba un talento innato para la cocina y tenia carisma para comunicar. De ahí que desde entonces mantuviera su popularidad en TikTok, donde ha sumado casi 2 millones de seguidores.

Sin embargo la joven, que ahora tiene 20 años, ha dado la peor de las noticias a sus seguidores. "Me han diagnosticado un cáncer de sangre. No es de los peores cánceres que se pueden tener", atisba con esperanza. "Todo el mundo me dice que tengo 20 años y al final es muy buen pronóstico. Sé que va a pasar rápido porque tengo muchos proyectos que hacer", transmite recibiendo el aprecio de millares de seguidores.

"Obviamente, siento que no me lo merezco. Nadie se lo merece, pero tengo 20 años y ya me he pasado casi la mitad de mi vida yendo y viniendo del hospital por la anorexia. En el momento que mejor estaba, en el que más feliz estaba, en el que por fin tenía una relación sana, una buena relación con mi familia, me acabo de comprar mi primer piso, me viene esto", lamenta. "Tengo miedo. Tengo mucho miedo de estar entrando y saliendo de un hospital otra vez. Quiero disfrutar de todo lo que tengo ahora", pie.

Natalia asume este revés y espera que pronto las malas noticias puedan ser un mensaje de recuperación para todos los jóvenes que se ven reflejados en ella.