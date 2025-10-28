Pastora Soler, 'Celeste' o el jerezano Paco Lobatón, premios Ondas 2025

Iñiaki Gabilondo ha sido el encargado de anunciar el veredicto del jurado de los premios Ondas 2025 donde se aprecia un enfoque muy hacia el entorno de la organizadora, Prisa Radio, y una selección exquisita de títulos. La organización ha rendido homenaje en un galardón especial a Paco Lobatón por su trayectoria. El periodista jerezano fue redactor de Radio Sevilla, presentó los Telediarios a mediados de los 80 y encabezó un formato fundamental en la historia de la TVE de los años 90 como Quién sabe dónde.

En el apartado musical la cantante coriana Pastora Soler ha sido reconocida por su carrera de más de 30 años en los escenarios. Como mejores series del año se han repartido los galardones Celeste, de Movistar Plus +, en comedia; y como drama Pubertat, de HBO Max, y Querer, también de Movistar Plus +, de la cineasta del momento, Alauda Ruiz de Azúa, directora de Los domingos. Destaca que como mejor programa de entretenimiento se haya optado por un espacio cultural de La 2, el literario Página 2.

La gala se celebrará en el Liceo de Barcelona el 26 de noviembre. A esta 72ª edición de los premios convocados por Radio Barcelona en nombre de Prisa Radio, concurrían 542 candidaturas entre radio, TV, música y publicidad de España y del restro del mundo.

En el premio internacional de radio el distinguido ha sido el argentino Alejandro Dolina por su universo humorístico de La venganza será terrible, bastión de cuatro décadas al micrófono. El premio internacional de Televisión ha sido para el documental The last ride, de la RAI italiana, por mostrar el mundo de los sin techo en EEUU, narrada al son de Tom Waits.

En los galardones nacionales de Radio, el vespertino Versió RAC1, de la catalana RAC 1, ha sido distinguido por sus 20 años de trayectoria. El matinal Cafè d’idees, de Gemma Nierga en Ràdio 4 y que también se ofrece por la reformada La 2 Cat, se le reconoce por su labor en las entrevistas política.

Las cadenas de todo el país han sido distinguidas por su labor en los especiales del apagón del 28 de abril, el día donde los transistores fueron el único hilo de los ciudadanos con su entorno. Tambiuén se ha reconocido al formato Un libro una hora', Cespacio de dramáticos revisado en la Cadena SER; y en el reconocimiento a la trayectoria, Isaías Lafuente, voz analista de distintos espacios y en especial del vespertino La ventana. a

En podcast ha sido premiada la ETB vasca por Se llamaba como yo, sobre la banda terrorita ETA.

En publicidad, se ha premiado la campaña La radio lo hace todo inolvidable de Pingüino Torreblanca para AERC; y MONO Madrid, como agencia revelación por su frescura cultural.

En los galardones de elevisión. El mencionado Página 2 de La 2 se le reconoce como mejor espacio de entretenimiento por "reconectar con la literatura de forma fresca". A RTVE recibirá el galardón de cobertura especial por su seguimiento en los acontecimiento de la muerte del papa Francisco y el cónclave.

Como espacio de proximidad la cadena autonómica galardonada ha sido Aragón TV por el formato de historias rurales El campo es nuestro "por humanizar el agro con optimismo".

En comunicadores, por un lado El Gran Wyoming de El intermedio de La Sexta, con veinte años de su formato satírico; y a mejor comunicador de informativos, la periodista de TVE Alejandra Herranz, conductora del Telediario 1.

Celeste, de Diego San José para Movistar Plus +, con Carmen Machi como una metódica pero triste inspectora de Hacienda, ha sido galardonada como mejor comedia. Querer es reconocida por su relato sobre la crudeza de la violencia dentro de la familia familiar; y Pubertat de HBO Max/3Cat, de Leticia Dolera, por iluminar algo tan presente como el acoso entre adolescentes.

Entre los actores, Secun de la Rosa ha sido reconocido por su papel como Edmundo Danrés en la serie sobre la cantente Yurena, Superestar, de Nacho Vigalondo y Los Javis para Netflix. Como mejor actriz se ha creado un galardón coral para el elenco de Furia, de HBO Max, con Carmen Machi, Candela Peña, Pilar Castro, Cecilia Roth y Ana Torrent.

En serie documental el galardón también ha sido para HBO Max por El minuto heroico: yo también dejé el Opus Dei, por dar voz a las mujeres más vulnerables de esta organización.