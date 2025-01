Esta es la plataforma que se ha hecho con los derechos de retransmisión de la NBA

A partir de la próxima temporada los seguidores de la NBA seguirán los partidos en una nueva plataforma, Amazon Prime Video. La plataforma de streaming se ha hecho con los derechos de retransmisión de la mejor liga del baloncesto del mundo, aunque salvo cambio de última hora seguirá estando disponible en Movistar Plus+. Prime Video contará en exclusiva con 65 partidos de la competición durante los próximos 10 años.

Así lo ha adelantado El Confidencial Digital, que ha confirmado como quedarían los derechos de retransmisión de la NBA, una de las competiciones más seguidas a nivel mundial, pese a la diferencia horaria de los partidos respecto a los diferentes países del mundo. Ya era conocido el acuerdo alcanzado por la liga con Disney, NBC y Prime Video, con un montante de 76.000 millones de dólares por 11 temporadas.

En España este acuerdo no supone grandes cambios. Movistar Plus+, que acaba de cumplir tres décadas con la NBA, seguirá emitiendo partidos, aunque se desconoce el número y la importancia de los mismos. Prime Video tiene previsto aumentar la oferta para los seguidores españoles. En el acuerdo se incluye la retransmisión de los partidos más importantes de playoffs, las finales y el All Star Game. Estos partidos, que a día de hoy se retransmiten por Movistar Plus+, se desconocen si podrán seguir viéndose en la plataforma de Telefónica.

Está previsto que con el avance de la presente temporada se vayan conociendo más detalles de las retransmisiones de la NBA en Prime Video. En Estados Unidos, la plataforma está preparando un despliegue brutal y ya ha fichado a históricos como Dirk Nowitzki o Blake Griffin para sus programas.