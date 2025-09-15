El preocupante comunicado sobre el estado de salud de Javier Cansado

El cómico Javier Cansado, pareja de tantos años de Carlos Faemino, desde que a principios de los 80 haciendo mimo en el parque del Retiro madrileño, uno de las voces de humor más admiradas de nuestro país por su tono absurdo e inteligente, ha anunciado que se le ha detectado un tumor semanas atra´s que le obligará a pausar su actividad profesional durante varios meses mientras dura el tratamiento.

Han sido tantas las muestras de aprecio en la jornada de este lunes desde que anuncio su retirada temporal que en las redes ha escrito: "Después de leeros no me queda otra que curare".

Con casi 70 años a sus espaldas, Cansado, cuyo nombre real es Francisco Javier Martínez González, se dio a conocer en televisión en La bola de cristal y a partir de ahí se sucedieron los programas en TVE y con el arranque de las privadas en Telecinco. Su serie en La 2 El orgullo del Tercer Mundo es un clásico de la televisión en España con la recopilación de muchos de sus sketches fundamentales. Durante todo este tiempo ha girado por España con Faemino durante temporadas y con una aparición semanal en la Sala Galileo. En televisión forma parte del trio de Ilustres Ignorantes, en Movistar Plus +, junto a Javier Coronas y Pepe Colubi. Es el formato de entretenimiento más veterano de la plataforma.

El humorista compartía a mediodía el comunicado que dejaba preocupados a sus más de 400.000 seguidores en X. "Amigos, amigas, este verano me puse enfermo, un tumor era el culpable. Me han operado y esta semana empiezo el tratamiento, así que estaré varios meses sin participar en mis movidas. Un abrazo”, fue el mensaje escueto que recibió la respuesta de miles de amigos y admiradores deseando una pronta recuperación.

Especialmente le van a echar de menos en Ilustres Ignorantes, donde no faltan los voluntarios colaboradores en la mesa, pero sin su presencia por supuesto se notará que no estará ahí Cansado y su siempre personal fisonomía, con un bigote que nunca abandonó durante décadas y que más recientemente transformó en barba.

Faemino y Canasado siempre tuvieron de referencias los autores del teatro del absurdo (Ionesco, Fó) y un tono de cabaret que de las plazas de los parques pasaron a las pequeñas salas. Un humor imaginativo que se adaptaba perfectamente a la pantalla de casa. Sus primeros grandes admiradores fueron niños que ahora son espectadores maduros que los siguieron desde La bola de cristal a Cajón desastre hasta pasar a franja para adultos en TVE donde sin prodigarse mucho se les tiene en alta consideración por el gran público. Además de televisión, en dúo o cada uno por su lado, también han aparecido en numerosos espacios de radio, especialmente en la SER, y son autores de distintos libros.

Ha sido tanto el aprecio transmitido en estas horas que Cansado afronta con renovados ánimos esta recuperación.