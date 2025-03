Primer dramático abandono en 'Supervivientes', en esas condiciones no se podía estar

Superivientes ya tiene su primera baja. No ha hecho falta ni someterla a expulsión. Una de sus concursantes ha tenido que decir adiós nada más empezar, al tercer día, porque era incapaz de dormir en todo ese tiempo. La imposibilidad de no pegar siquiera una cabezadita entre la arena, el ruido del mar y las condiciones extremas, han llevado a un participante a decir adiós. Ya estaba nominada y se presentía que no iba a poder durar mucho más.

La actriz y presentadora Beatriz Rico, 55 años, no estaba en las mejores condiciones de participar en Honduras. Aunque pasó el reconocimiento médico, la asturiana aterrizaba en Cayos Cochinos con una mezcla de entusiasmo y temor, pero las duras condiciones del entorno, y con un estado físico que no era el más idóneo, la han llevado a asumir que tenía que dejar el programa

Así lo anunciaba Sandra Barneda en la entrega de este domingo, primer debate estelar con el esperado salto de Montoya para sumarse al programa. Antes de ese momento esperado llegó el anuncio de Beatriz.

"¿Tú crees que yo voy a tener miedo de ir a Supervivientes? Sí, claro que lo tengo, pero puse en una balanza el miedo y la emoción y, claro, pudo más la emoción" reconoció cuando se halló en plena aventura Pero la falta de sueño y las exigencias físicas, entre pruebas y el día a día, de la playa, ha activado el protocolo de abandono. “No duermo nada, quiero irme”, ha sido su reconocimiento. Está agotada y sólo llevaba tres días. "Hay que dejar la chulería de lado". Finalmente se quedan con nominados de la primera expulsión Rosario Matew, Samya y Koldo Royo.

Beatriz Rico en la playa de 'Supervivientes' / Mediaset

El chequeo médico inicial había observado dudas sobre sus condiciones. Repitió las pruebas para confirmar su aptitud y pese a toda su ilusión, la que fuera conductora de espacios juveniles hace 35 años en Telecinco (la cadena está de aniversario del inicio de sus emisiones), tiene que decir adiós. Era bonito ese homenaje de la propia Beatriz a sí misma y a la cadena que le dio su gran oportunidad.

En 2023 la popular actriz y presentadora, y también activista medioambiental, se sometió a una delicada operación de espalda que requirió un injerto de hueso y tornillos en las lumbares, tras la cual tuvo que, literalmente, aprender de nuevo a caminar. Aunque se había recuperado notablemente y mantenía una vida activa pero esta condiciones extremas de Supervivientes, con hambre, humedad y falta de descanso han desafiado a su cuerpo de una manera que no esperaba.

En Conexión Honduras, Sandra Barneda confirmó el abandono y su eliminación de la votación de nominaciones. Ahora regresa a Madrid, directamente. Regresa con su marido, Rubén, que es policía, y su hijo Marco, de 24 años, que trabaja en Países Bajos y está deseando viajar a España para encontrarse con su madre.Perfil de Beatriz Rico como presentadora y figura pública.

Beatriz Rico (Avilés, Asturias, 1970) comenzó como azafata en El Precio Justo, en TVE, el concurso con el que Joaquín Prat ilusionaba a los españoles con sus millonarios premios. De la Primera Cadena pasó en 1993 a Telecinco para la conducción de espacios juveniles como Telebuten y Hugolandia. Hugo era la mascota del Telecupón con el que se podía intervenir en uno de los primeros concursos interactivos de la televisión en España. Tras su primera etapa televisiva participó en películas y series. Intervino en Un Paso Adelante, Abierto 24 horas o A las once en casa entre otras apariciones, además de hacer teatro y hacer incursiones en la novela.