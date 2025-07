El príncipe Enrique y Meghan Markle se quedan sin más contratos con Netflix

En 2020, los duques de Sussex habían roto su vinculo formal con la familia real británica, quedando libres de compromisos y agendas en el Reino Unido. El llamado "Megxit" desligaba a los duques de su presencia en Buckingham y se marchaban a EEUU para tener libertad en sus negocios.

Harry y Meghan fundaron una productora audiovisual, Archewell Productions, y firmaron un contrato millonario con Netflix, valorado en unos 100 millones de dólares (cerca de 95 millones de euros). El acuerdo aprovechaba el tirón de popularidad de la pareja 'real', con mucha expectación sobre todo en la sociedad estadounidense. Se proponíacrear contenido inspirador y con impacto social, a partir de su estancia en la casa de Montecito, en California, donde iniciaron su nueva vida. La productora fue calificada de "morosa" por las autoridades fiscales estadounidenses.

El objetivo de los duques, según ellos mismos declararon en su momento, era producir documentales, series y programas que informaran y dieran esperanza a los espectadores, con un enfoque especial en historias familiares y de superación. No solo eran contenidos "sobre ellos" sino historias personales con las que se identificaran.

A lo largo de estos cinco años los duques de Sussex han entregado cinco proyectos a través de Archewell Productions. El más destacado fue la docuserie Harry & Meghan (2022), confesiones que rompieron récords como el debut documental más visto en la plataforma, ofreciendo una mirada íntima a su vida, su romance y los desafíos que enfrentaron con la prensa y la familia real. Después de aquel impacto, unido a la publicación del incómodo libro de memorias de Harry, En la sombra, la pareja perdió interés.

Los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan, asisten al foro Mujeres Afro y Poder en Colombia el pasado verano / EFe

Otros proyectos para Netflix incluyeron Live to Lead (2022), una serie sobre líderes internacionales; El corazón de Invictus (2023), un documental sobre los Juegos Invictus creados por el propio Enrqiue; Polo (2024), que exploraba el mundo del polo profesional, el deporte con el que más se identifica Harry y uno de los favoritos de su fallecida madre, Diana; y Con amor, Meghan (2025), programa sobre el estilo de vida de la duquesa que no ha tenido la repercusión esperaa.

Mientras Harry & Meghan, con la casa real británica impactada, fue un fenómeno global, Polo apenas atrajo a 500,000 espectadores en todo el mundo, y Con amor, Meghan está en el puesto 383 de los contenidos más vistos de Netflix en 2025, con 5.3 millones de visualizaciones.

Según el diario británico The Sun el contrato con Netflix, que expira en septiembre de este año, no se renovará. Una fuente cercana afirmó que no hay excesivo interés. Desde la multinacional del streaming se considera que ya ha obtenido todo lo que podía de la pareja y que el ciclo ha concluido y los duques ven más engorros que otra cosa en futuras producciones para Netflix. La plataforma valora el impacto mediático de los Sussex, especialmente por el éxito inicial de su docuserie, pero no aprecia continuidad en lo que puede aportar la productora. Hay una segunda temporada de Con amor, Meghan ya grabada, que se estrenará este otoño, y que sería la última producción del contracto.

El fin de este acuerdo no significa que Harry y Meghan se queden sin opciones. Se rumorea que sus nuevos proyectos podrían recalar en otras plataformas. Los Sussex han demostrado ser hábiles negociadores, con proyectos previos como un contrato con Spotify (que terminó en 2023) y otras iniciativas filantrópicas a través de su fundación Archewell. Van a seguir pujando por su independencia financiera y su influencia global, aunque el camino no siempre ha sido fácil, como lo reflejan las críticas mixtas a sus proyectos y los altibajos en su relación con la prensa británica.

Para Harry sería más prioritario en sus esfuerzos junto a su gabinete conseguir un acercamiento comprometido con su padre, el rey Carlos, y con su hermano Guillermo, el príncipe de Gales.