El privilegio de los espectadores catalanes con TVE respecto al resto de españoles

Anda la prensa de derechas muy preocupada por el nuevo canal en catalán que TVE va a estrenar oficialmente antes de finales de este año. Costará 18 millones de euros, incluidos el par de millones que se dedicarán al doblaje de los documentales y el cine.

Pero nadie dice esta boca es mía a propósito de lo que es una realidad desde hace demasiado tiempo. Debo dejar claro que yo no tengo nada en contra de que la oferta de TVE en las provincias de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona sea abundante y se emita íntegramente en la lengua propia. Lo que no puedo entender es que desde Castellón hacia abajo y desde Aragón hacia el este no exista consideración alguna con los otros españoles.

No hay que esperar a fin de año. No es necesario esperar a que se inaugure oficialmente el canal íntegro en catalán. Porque esta semana sin ir más lejos los televidentes de esa comunidad autónoma disfrutan de un segundo canal distinto a los andaluces, a los gallegos y a los madrileños.

Mientras La 2 ya no sabe dónde buscar las reposiciones en el fondo de armario, en Cataluña se puede disfrutar de televisión de estreno, cocinada para la ocasión, en lengua catalana, al menos hasta las ocho de la tarde. Empezando por un magacín conducido por Gemma Nierga de 150 minutos de duración y concluyendo con otro que se llama El altavoz y que abarca hora y media por las tardes.

Mientras tanto, el resto de espectadores vemos Rutas bizarras o las reposiciones de los respetabilísimos documentales sobre animalitos. Insisto en que a veces la prensa se queja de oído. Escuchan campanas, pero no ven lo que tienen delante, aunque sea tremendo.

¿Es justa o es injusta esta diferencia de oferta tan abismal entre comunidades?