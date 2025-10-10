El programa de TV donde trabajaba el cámara Mario Biondo cuando fue hallado muerto en su casa

El caso de Mario Biondo vuelve a estar en primer plano. Sus padres piden reabrir el caso tras aceptar la Audiencia Provincial madrileña que hay indicios de que la muerte se debió a terceras personas y no fue un juicio. El joven cámara italiano, marido de un año atrás de la popular presentadora Raquel Sánchez Silva, se había labrado un futuro profesional y era un cámara demandado por las productoras. Había formado parte de equipos de documentales y cuando murió trabajaba en el plató y exteriores de MasterChef, el conocido talent de La 1. De hecho fue el equipo de producción el que en la mañana del 30 de mayo de 2013 avisó de que Biondo se había ausentado de una cita de todos a primera hora para la jornada de grabación. Al acudir la persona de la limpieza, tal como le había demandado la esposa, Sánchez Silva, se encontró con la tragedia de hallar a Biondo ahorcado en el salón de la casa. La mujer avisó a un coche patrulla que pasaba por la calle por lo que no hubo margen de que se alteraran pruebas nada más producirse el hallazgo.

MasterChef es de la productora Shine Iberia para la que la presentadora viuda trabajó posteriormente para conducir Maestros de la Costura y participar en la quinta edición de MasterChef Celebrity en el año 2020.

La tragedia de Biondo sobrecogió a todos y unió en ese momentos a las familias del finado pero a las semanas la distancia se fue convirtiendo en un enfrentamiento entre Sánchez Silva y sus suegros, que son los que este jueves han pedido reabrir la investigación tras dos exhumaciones anteriores.

La investigación inicial se había desarrollado rápidamente por la policía científica y la autopsia concluyó que Biondo se había sucidado por ahogamiento. Pippo y Santina Biondo, los padres del difunto, se negaron en todo momento a esa versión y el re iente auto de la Audiencia Provincial de Madrid encuentra indicios en que la muerte no se debió a una acción suicida.

Con un dolor latente y visible, los padres de Mario Biondo insisten en saber "quién ha matado a nuestro hijo y por qué... han permitido que el tiempo borre las huellas del asesino", culpando a las autoridades españoles de haber sido negligentes, por no profundizar en la investigación o por encubrimiento al autor o autores.

Apoyados por el despacho Vosseler Abogados, la familia revela que planean un recurso ante el Tribunal Constitucional y una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Administración de Justicia por las "deficiencias" en la autopsia y la ausencia de peritos en el lugar de los hechos. La última ofensiva data de mayo de 2023, cuando denunciaron por homicidio y encubrimiento a Raquel Sánchez Silva y a un primo suyo, aportando informes periciales que cuestionan la causa de muerte. Los investigadores contratados por la familia y una resolución forense italiana encuentra fallos y lagunas en el procedimiento investigador.