El rastro de la exaltación de Franco en decenas de lugares, en 'Equipo de investigación'

La pirámide de los italianos, en Burgos, uno de los ejes del especial sobre Franco en 'Equipo de investigación'

La Sexta estrena de forma especial, con motivo del medio siglo de la muerte de Franco, este jueves 20 de noviembre, a las 22.45 El rastro de Franco, una entrega de Equipo de investigación, con Gloria Serra, como directora y conductora.

Este documental recorre España tras rastros de la exaltación del dictador pese a los años transcurridos desde el final de la dictadura. De Zaragoza a Melilla, pasando por Callosa de Segura (Alicante), Barcelona, Burgos y San Leonardo de Yagüe (Soria) se mostrarán cómo siguen intactos cientos de símbolos franquistas en calles, iglesias y monumentos, muchos de ellos protegidos bajo la figura del patrimonio cultural.

Con imágenes de archivo inéditas además de testimonios de víctimas y expertos Equipo de investigación desvela la resistencia de placas de viviendas del régimen, cruces de los caídos, esculturas ecuestres y hasta la Pirámide de los Italianos en Burgos.

Dividido en cuatro bloques: El vestigio más numeroso, Las esculturas ecuestres, Las cruces a los caídos y La pirámide de los italianos, El rastro de Franco analiza quién retira estos símbolos, quién los defiende y quién los blinda legalmente como bienes culturales.

Entre los entrevistados figuran Emilio Silva (presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica), el abogado Eduardo Ranz, la historiadora Carlota Martínez Sáez y vecinos y alcaldes implicados en los conflictos locales que aún hoy dividen pueblos y ciudades.