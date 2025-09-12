'La Reina del Flow' y Omar Montes toman Madrid ¿Cómo fue su concierto?

El Movistar Arena de Madrid se transformó este miércoles en un hervidero de emociones, ritmos urbanos y nostalgia colectiva con el esperado concierto de La Reina del Flow, la serie colombiana que ha conquistado a millones de espectadores en Netflix. Los protagonistas de la ficción, Juan Manuel Restrepo (Charly Flow/Pez Koi), María José Vargas (Yeimy), Kevin Bury (Cris Vega) y Juan Palau (Drama Key) desataron una auténtica fiebre entre el público que coreó cada estrofa de la icónica banda sonora.

Kevin Bury

La noche alcanzó su cénit con la irrupción de Omar Montes, uno de los cantantes urbanos españoles más conocidos, que está previsto que intervenga en la tercera temporada de la serie. El carabanchelero irrumpió con su arrolladora energía, desgranando éxitos que hicieron vibrar las gradas junto a los temas de la serie. Canciones como Alocao o La Llama se entrelazaron con la esencia de la serie, creando una fusión de temáticos.

Omar Montes en el recital de 'La reina del flow' / Break Studio

El repertorio del recital fue un recorrido emocional por los himnos de La Reina del Flow. Temas como Amor Imposible, Reflejo, Perdóname y el que da nombre al serial desataron una marea de cánticos y lágrimas entre los fans, que revivieron la intensidad de la trama, que une música, drama y redención en el entorno de Medellín.

Cada nota resonó como un homenaje al empoderamiento femenino y a la pasión que ha convertido esta banda sonora en un fenómeno generacional.

“Sabíamos que La Reina del Flow tenía una legión de seguidores en España, pero lo de anoche superó cualquier expectativa. Fue más que un concierto; fue una celebración cultural que unió generaciones a través de la música”, afirma Olga Llamas, directora de Quireza Events, promotora del evento, visiblemente emocionada.

Tras su vibrante paso por el Recorda Fest de A Coruña el pasado 6 de septiembre, Madrid acogió la segunda y última parada europea de esta gira única. Dos noches irrepetibles que han marcado un hito para los fans europeos, quienes tuvieron el privilegio de ver en vivo a los protagonistas de la serie interpretando su banda sonora original, acompañados por la fuerza arrolladora de Omar Montes. El Movistar Arena no solo vibró, fue el epicentro mundial del flow.