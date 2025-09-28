El relato de una trepidante fuga con Carles Porta y la serie '33 días'

Atresplayer ha aterrizado con fuerza en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián donde ha presentado sus nuevos proyectos de ficción. Un ambicioso plan en el que figuran títulos como La Ruta. Vol. 2: Ibiza, Las hijas de la criada, Los Protegidos: Un nuevo poder, Padre no hay que más que uno: La serie, la temporada 2 de Física o química: La nueva generación, 33 días, entre otras series que verán la luz en los próximos meses.

Precisamente, 33 días será uno de los grandes estrenos de la plataforma de Atresmedia. 33 días es la primera serie de televisión creada por el prestigioso periodista de investigación Carles Porta. La ficción está inspirada en la historia real de dos presos de la cárcel de Ponent en Lleida. A partir de su fuga se convertirán en el objetivo principal de los Mossos d’Esquadra en una búsqueda que durará 33 intensos días narrados a lo largo de seis episodios de fácil consumo.

Juan José Prieto (José Manuel Poga) y Mateo Calatrava (Julián Villagrán) son los protagonistas de una fuga trepidante que mantuvo en vilo a toda la Policía Autonómica de Cataluña durante los 33 días que resistieron acorralados en la sierra hasta su detención. Dos presos fugitivos que, en octubre del 2001, escapan de la cárcel de Lleida con un plan diseñado durante meses, con el que consiguen activar a todos los cuerpos de seguridad del estado y mantener en alerta a la población.

Nausica Bonnín y Pau Durà interpretan a los agentes Clara Moyano y Pau García, al frente de la investigación. Los Mossos, un cuerpo policial recién creado, se ve cuestionado por el resto de las instituciones. Las críticas arrecian con fuerza cuando la fuga se complica, y el desgaste y la frustración empiezan a minar a los agentes del cuerpo policial implicados en el caso.

En su exhaustiva investigación, los Mossos van descubriendo la insólita relación que se crea entre Prieto, un criminal sin escrúpulos y Calatrava, un delincuente adicto, sensible e instruido, al que acaba protegiendo en la cárcel de los demás y hasta de sí mismo.