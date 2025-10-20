Los riesgos del 'gas de la risa' tras la muerte de una joven influencer británica, Amy Leonard

Amy Louise Leonard, joven influencer y maquilladora británica de 20 años residente en la localidad de Bolton, ha fallecido a consecuencia de complicaciones derivadas del consumo de óxido nitroso, conocido popularmente como "gas de la risa". El trágico desenlace, confirmado por su familia a través de una campaña en GoFundMe, lleva a lamentar su pérdida y a la reclamación de una mayor educación sobre los riesgos subestimados de esta sustancia, cuya accesibilidad la ha convertido en un fenómeno alarmante entre la juventud.

Leonard, quien acumulaba miles de seguidores en plataformas como Instagram y TikTok con contenido enfocado en belleza, estilo de vida y bienestar, había inhalado el gas durante una reunión social con amigos en las semanas previas a su ingreso hospitalario. El 29 de septiembre, desde la camilla de una ambulancia, compartió un vídeo conmovedor en el que advertía explícitamente sobre los estragos que esta práctica había causado en su salud.

"Solo quiero hablar sobre los globos y lo que le hacen al cuerpo. Pueden privar de oxígeno al cerebro, causar mareos, desmayos y accidentes, provocar daño nervioso a largo plazo con el uso repetido y someter a un gran esfuerzo al corazón y los pulmones", confesaba, minetras sufría parálisis en sus piernas y amenzaba un deterioro en su sistema nervioso. "Loriesgos son muy reales y a menudo se subestiman".

Solo 72 horas después, el 2 de octubre, sucumbió a un paro cardíaco provocado por coágulos sanguíneos en el corazón y los pulmones, una secuela directa del abuso de óxido nitroso, según han informado los familiares.

Los allegados han mostrado mensajes cargado de emotividad y describe a la malograda joven como "una mujer única, llena de amor, risas y vida".

¿Cuáles son los riesgos del óxido nitroso?

El óxido nitroso (N₂O) es un gas incoloro e inodoro empleado legítimamente en odontología, anestesia quirúrgica y como propelente en diversos productos. Induce a un estado de euforia breve, de unos minutos, caracterizado por risas incontrolables, desorientación y una sensación de ligereza. Sin embargo su inhalación a menudo a través de cartuchos o globos, desplaza el oxígeno a los pulmones y genera una cascada de efectos adversos que, aunque inicialmente transitorios, pueden escalar a complicaciones graves e irreversibles como ha sido el caso de Amy Leonard.

La inhalación inmediata del óxido nitroso provoca hipoxia aguda, deficiencia de oxígeno en los tejidos vitales, lo que se manifiesta en síntomas como vértigo, disociación, desorientación, pérdida de equilibrio, debilidad en las extremidades inferiores y deterioro temporal de la memoria y la cognición.

Estos episodios incrementan el riesgo de caídas, accidentes o lesiones por desmayos, particularmente en entornos sociales donde las reuniones por su relajación pueden omitir el auxilio necesario en caso de complicaciones.

Además, el contacto directo con el gas liberado de los cartuchos puede causar quemaduras por frío en la piel o mucosas. La combinación con alcohol u otras sustancias que afectan al sistema nervioso central agrava sus efectos, potencializando la depresión respiratoria y la hipotensión.

El uso repetido interfiere con el metabolismo de la vitamina B12, esencial para la mielinización nerviosa, lo que deriva en toxicidad neurológica y hematológica. Entre las secuelas más documentadas figuran la degeneración subaguda combinada de la médula espinal, que causa parálisis progresiva, como la experimentada por Leonard, neuropatías periféricas, alteraciones psiquiátricas (ansiedad, depresión) y anemia megaloblástica.

Las exposiciones moderadas suelen ser reversibles con tratamiento temprano, pero el abuso crónico genera daños permanentes con riesgo mortal.

En Europa y EEUU, se ha observado un alza del 50% en hospitalizaciones relacionadas con el consumo de óxido nitroso, con un perfil demográfico centrado en adultos jóvenes, han señalado organismos de salud británicos a raíz del caso de la joven fallecida.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA) ha emitido también alertas explícitas contra su inhalación recreativa, catalogándola como potencialmente mortal.