Robert Redford, una panorámica de su vida y obra en esta plataforma gratuita

La plataforma ARTE ofrece una nutrida semblanza del recordado actor y directo. Robert Redford , el rubio de oro, es el reportaje biográfico con el que la plataforma gratuita internacional ARTE.tv celebra la legado de una estrella como Robert Redford , fallecido el pasado 16 de septiembre a los 89 años.

El creador del festival de Sundance, cineasta y siempre carismático intérprete dejó una huella imborrable en el cine.

Californiano, surgió desde un entorno modesto para convertirse en una de las figuras más influyentes de Hollywood. Su carácter, talento y en especial su compromiso con la causas sociales lo convirtieron en un emblema de autenticidad, eludiendo las presiones de una fama publicitaria y estandarizada.

ARTE tv rinde homenaje así con este documental. Robert Redford , el rubio de oro recorre las más de seis décadas de una carrera marcada por clásicos imperecederos, como sus duetos con Paul Newman a inspiraciones clásicas como El mejor o Memorias de África y un impacto profundo en la cultura audiovisual.

Desde sus inicios en el teatro y la televisión en la década de 1950, Redford se consolidó como un intérprete versátil consolidándose como Dos hombres y un destino, donde su química con Paul Newman cautivó al público de todo el mundo y dio nombre, por su personaje, a su festival, creado en 1981.

Todos los hombres del presidente (1976) lo consagró como un actor capaz de encarnar la lucha. Su debut como director en Gente corriente (1980) le otorgó el Oscar a mejor director, galardón que se le resistió como actor, demostrando su destreza detrás de la cámara.

El documental de ARTE . tv no solo repasa estos hitos, sino que destaca la lucha de Redford por mantenerse fiel a sus valores, rechazando el encasillamiento de Hollywood y abogando por una América más auténtica y libre, mensaje ahora más necesario que nunca.

Su retirada en 2018 nos obligó a todos a echarle de menos. Este documental invita a redescubrir a este ídolo no solo como rostro de una etapa dorada del cine, sino como un baluarte de la libertad y la creatividad artística.