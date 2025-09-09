RTVE aplaza a diciembre participar o no Eurovisión 2026 si acude Israel

La actual dirección de RTVE contempla “todos los escenarios posibles” de cara a su participación en Eurovisión 2026 si la de Israel sigue adelante. La decisión no se tomará hasta diciembre, según ha manifestado el director de TVE, Sergio Calderón y el nuevo jefe de la delegación española y codirector de Benidorm Fest, César Vallejo. Han pedido“prudencia” ante un “contexto político y social realmente excepcional y complejo”.

La Unión Europea de Radiodifusión ha ampliado el plazo para que las delegaciones confirmen su presencia y, llegado el caso, para que declinen su participación sin que haya penalización como ya han mostrado su intención países como Países Bajos, Finlandia, Islandia o Eslovenia.

En diciembre se celebrará la reunión en la que se tome la determinación respecto a estar en 2026 en el festival o no, a la espera también de cómo se pronuncian el resto de participantes. Este lunes el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, declaró que la decisión depende de RTVE, pero que “si no logramos expulsar a Israel de Eurovisión, habrá que tomar medidas”. España ha participado de forma initerrumpida en el festival europeo desde 1961.

Al margen de la decisión que se tome, a finales de enero se celebrará el Benidorm Fest, que tendrá ensayos públicos y del que se pretende dar mayor presencia como acontecimiento musical y no solo como selección eurovisiva. El modelo es el éxito alcanzado en el italiano Sanremo y que a su vez produzca mejores productos para triunfar y lograr mayores meteas en Eurovisión y para ello se ha fichado al escenógrafo ganador de 2025 con Austria, Sergio Jaén.

Jaén será el director artístico de Benidorm Fest tras su victoria en Eurovisión 2025 con su propuesta escenográfica para Austria. Además, Borja Rueda se convertirá en el coreógrafo de la edición y habrá un director musical.

Estarán al servicio de los candidatos que deseen contar con su experiencia para idear sus presentaciones en Benidorm Fest (partida a cargo de RTVE), pero los que lo deseen podrán seguir incorporando a su propio equipo y ‘show’ como sucedía hasta ahora.

Los participantes de Benidorm Fest se conocerán en la primera quincena de octubre, antes que otros años, para que comiencen a trabajar antes en sus propuestas. Las canciones se darán a conocer antes de Navidades, como hasta ahora.

El plazo para la recepción de candidaturas estará abierto hasta finales de septiembre, pero de momento, según han avanzado, se mantiene el volumen de años anteriores.