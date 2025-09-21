'Secretos de un matrimonio', una revisión para verla en este canal

El canal TCM en la semana entrante, a partir de las tres de la tarde, ofrece la serie Secretos de un matrimonio, drama protagonizado por Jessica Chastain y Oscar Isaac en la adaptación de la serie de igual nombre de Ingmar Bergman que se estrenó en la televisión sueca en 1973.

Esta adaptación está dirigida por Hagai Levi (The Affair, En terapia), revisitando la obra y trasladando la historia a 2020 con un enfoque fresco y feminista.

La historia desentraña la vida de una pareja a través de sus cinco episodios y explora las etapas de su relación, desde los días de pasión hasta las grietas de la infidelidad y la ruptura. Todo en un escenario único: el interior de su hogar, testigo mudo que se convierte en un personaje más. Hoy domingo en TCMse ofrece el último episodio de la versión originaria.

En la actualización Mira (Chastain), una ambiciosa ejecutiva tecnológica, y Jonathan (Isaac), reflexivo profesor de filosofía, encarnan dos mundos opuestos y en apariencia distantes.

ella, el frenesí del presente globalizado; él, la sensibilidad de un intelectual que lucha por comprender la decisión de su esposa de romper el matrimonio. A diferencia de la obra de Bergman, donde el hombre tomaba la iniciativa de la separación, Levi invierte los roles, dotando a Mira de una voz empoderada que desafía las convenciones.

El guion, enriquecido con pinceladas autobiográficas de Levi –incluyendo su experiencia de divorcio y su identidad judía–, aborda el amor y la ruptura con una perspectiva contemporánea, destacando la complejidad de los afectos que persisten tras el fin de una relación.

Estrenada en HBO en 2021, la serie valió a Chastain e Isaac sendas nominaciones a los Globos de Oro por sus interpretaciones viscerales.La idea de esta adaptación nació de Daniel Bergman, hijo del legendario cineasta sueco, quien contactó a Levi para actualizar la controvertida obra que marcó los años 70.

Levi, profundamente influido por la serie original desde los 18 años, aceptó el reto, pero decidió no limitarse a un remake. Introdujo cambios significativos para reflejar los tiempos actuales, alejándose de la visión de Bergman –que presentaba el matrimonio como una institución que aplasta el amor– para centrarse en las dificultades emocionales de la separación y la resistencia de los lazos afectivos.

Cada episodio, filmado con una intimidad claustrofóbica en la casa de la pareja, desmenuza los altibajos de Mira y Jonathan, capturando momentos de ternura, dolor y confrontación con una química que corta el aliento. TCM ofrece así una semana de emociones intensas, perfecta para quienes buscan historias que remuevan el corazón y la mente.