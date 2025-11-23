La serie que catapultó al éxito a Patrick Swayze en España, disponible desde este lunes en este canal

'Norte y Sur', la mítica serie protagonizada por Patrick Swayze que se puede ver desde este lunes en VinTV.

El canal de televisión VinTV, producido por AMC Networks, estrena a partir de este lunes 24 de noviembre Norte y Sur, la serie de los años 80 basada en el best seller de John Jakes. La producción narra la historia de amistad entre dos jóvenes que se ven obligados a luchar en bandos enfrentados durante la Guerra de Secesión.

Orry Main (Patrick Swayze) y George Hazard (James Read), dos jóvenes cadetes con orígenes opuestos, un sureño con esclavos a sus servicios de Carolina del Sur, y un norteño de Pensilvania perteneciente a una clase acomodada, se conocen en la prestigiosa academia militar de West Point, donde se convierten en grandes amigos.

Sin embargo, su amistad se pone a prueba cuando las familias de ambos se conocen durante la Guerra de México después de sacar a relucir temas controvertidos como la esclavitud, los derechos de las mujeres y la política social del país, hecho que les llevó a enfrentarse en diferentes bandos durante la Guerra Civil.

La producción, protagonizada por Patrick Swayyze, James Read, Kristie Ally, Lesley-Anne Down y David Carradine entre otros, estuvo nominada a dos Globos de Oro y diez Premios Emmy, entre los que destaca el galardón a Mejor Vestuario en el año 1986.