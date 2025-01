Una serie sobre Mussolini enfada a la derecha italiana por su carácter de caricatura

La serie M. Il figlio del secolo, sobre el fundador del fascismo, Benito Mussolini, ha suscitado y excitado el debate en Italia, precisamente en el mismo año en el que se cumplirá el 80º aniversario de la ejecución del dictador a manos de los partisanos en los estertores de la Segunda Guerra Mundial.

La producción televisiva ha tenido una media de un millón de espectadores en cada entrega, entrando inmediatamente en el Top 3 de las producciones bajo demanda más vistas en el último lustro, ha reconocido la plataforma Sky.

M.Il Figlio del Secolo (M. El hijo del siglo), estrenada en la pasada Mostra de Venecia, es la adaptación de la novela homónima de Antonio Scurati, primera parte de una imponente tetralogía sobre Mussolini que le valió el prestigioso Premio Strega en 2019.

La serie ha sido dirigida por el británico Joe Wright, autor de otras adaptaciones de clásicos literarios como Orgullo y prejuicio (2005) o Anna Karenina, y tiene como protagonista al actor italiano Luca Marinelli.

Wright y Marinelli meten al espectador en el mundo apocalíptico que alumbró en 1919 la fundación de los Fascios de Combate por parte de Mussolini, nutrido por la rabia tras la I Guerra Mundial, y narran la violencia que sus camisas negras perpetraron contra los socialistas hasta llegar al poder en 1922 e instaurar su dictadura.

El estreno ha suscitado debate, tanto por su inusual estética (Mussolini habla al espectador mientras sus secuaces apalean rivales con música punk de fondo), como por su oportunismo al coincidir con el 80 aniversario de su ajusticiamiento. La ejecución pública se produjo el 28 de abril de 1945.

El tema ha sido tratado incluso por los exponentes del principal partido italiano, el de la primera ministra Giorgia Meloni, los ultraderechistas Hermanos de Italia, formación que se considera heredera del posfascista Movimiento Social Italiano (MSI).

El presidente del Senado, Ignazio La Russa, hijo de un dirigente fascista, critica la serie asegurando que “se trata de una ficción que no enseña nada, no deja nada, ridiculiza y basta”. “La he visto. Digamos que, comparando, he cambiado mi opinión sobre el libro de Scurati. Al menos él tuvo el buen gusto de poner en la portada que era una novela”, señaló La Russa. Meloni tuvo un desencuentro con el escritor, quien la acusó de vetar un discurso suyo en la televisión pública y asegura no tener tiempo para ver series.

Por otro lado, algunos historiadores han apuntado a supuestos errores en la trama, como Giordano Bruno Guerri, que resumió su veredicto en un artículo en Il fatto quotidiano titulado "Demasiadas falsedades, meteduras de pata y prejuicios".

El propio protagonista, en cada evento de promoción, ha reconocido la dificultad de interpretar el papel del ‘Duce’ dada su condición de “antifascista”, lo que le ha valido las críticas de sectores derechistas y de la prensa más conservadora.

“He leído las críticas y aunque, naturalmente, las lamento, no me parece haber dicho nada raro ni dramático.Simplemente he hablado de una emoción mía”, se ha defendido el actor.

La Asociación Nacional de Partisanos Italianos ha salido en su defensa con una campaña en redes sociales: “Gracias Luca por su honestidad intelectual y artística y por tu reconocido antifascismo. Repetirlo no cansa si puede ayudar a los desmemoriados”, aplaudió la organización.