Un soltero de ‘First Dates’ tontea de forma descarada con Laura Boado

Jorge es un ingeniero de 40 años que se ha presentado en First Dates en busca de su media naranja. El invitado, que lleva tres años sin pareja, ha reconocido que está en el momento ideal para encontrar a una chica con la que compartir su vida. “Tengo ganas de enamorarme. Tengo ganas de encontrar a alguien con quien compartir todo lo que tengo yo, que la verdad que es mucho. Tengo muchas ganas”, ha contado.

El soltero ha asegurado que en las relaciones que ha tenido ha dado mucho más de lo que ha recibido. “Yo pienso que no me han querido lo suficiente como yo he querido. A lo mejor, yo he dado más de lo que me han dado”, ha comentado.

Matías ha interrumpido el tonteo entre Jorge y Laura Boado, la copresentadora de 'First Dates'. / MEDIASET

Laura Boado, la copresentadora de First Dates, le ha preguntado cómo es en el amor. A raíz de la pregunta ha surgido un tonteo entre el soltero y la exconcursante de La isla de las tentaciones. “No te voy a decir cómo soy o te enamorarías. Seguro. Soy una persona… Es que no sé ni describirme”, le ha contestado. “Ya me estoy enamorando. Sólo con el silencio, ya me enamoras”, ha replicado Laura siguiéndole el tonteo.

Matías, el camarero del restaurante del amor, ha interrumpido la cita improvisada entre Jorge y Laura. “La cerveza llega justo en el momento para refrescar un poquito”, ha dicho. “¿Y tú por qué interrumpes nuestro momento?”, le ha preguntado Laura. “Ponle otra a ella, que se está poniendo nerviosa”, ha comentado Jorge en su intento de ligar con la copresentadora del programa. “Ya no me pone ni Matías nerviosa”, ha asegurado Laura. “Qué tenga la mirada de Laura, ya está”, le ha dicho Matías a Jorge antes de conocer a su cita.

Jorge y Esmeralda no han conectado y han abandonado solos el restaurante del amor. / MEDIASET

Como era de esperar, tras el tonteo, la cita de Jorge con Esmeralda no ha sido fructífera. “Físicamente, no llega a ser mi tipo, aunque tiene unos ojos muy bonitos”, ha declarado Jorge sobre Esmeralda. Ella se ha basado prácticamente en lo mismo para rechazar a Jorge. “No es mi tipo, pero tampoco está tan mal, por así decirlo”, ha sentenciado.