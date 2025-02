Estos son los locales de Málaga que disputan la 'Batalla de restaurantes' de Chicote

Tras el duro programa en Córdoba, donde saltaron chispas entre los participantes, Alberto Chicote regresa a Andalucía y este martes recala en Málaga con Batalla de restaurantes. La fritura de pescado será el plato de especialidad en el que competirán cuatro locales malagueños, que se examinarán entre ellos con la limpieza, cocina, comida, servicio o precio. Batalla de restaurantes cuenta en esta temporada del formato de Zeppelin con estas diez ciudades: Logroño, Bilbao, Barcelona, La Coruña, Albacete, Badajoz, Valladolid y Guadalajara, además de las dos mencionadas ciudades andaluzas. El ganador del primer programa de este espacio, Ciclo, de Cádiz, anunciaba hace una semana su cierre de puertas para otro proyecto de su empresario

En esta martes toca Málaga. Los propietarios de los locales se valoran entre ellos, puntuándose en una horquilla del 0 al 10, en seis categorías: espacio, cocina, comida, servicio y precio. Además, también puntuarán la especialidad ren la que compiten. Alberto Chicote también participa en las votaciones y, al final del programa, su puntuación será decisiva para confirmar la clasificación o darle la vuelta al resultado entre los hosteleros participantes, que suelen mostrar su peor cara por la competitividad.

Batalla de restaurantes, producido por Atresmedia TV en colaboración con Zeppelin (Banijay Iberia), es un formato creado por Good Times (Banijay), basado en el formato My Restaurant Rocks y distribuido por Seven One Studios International. El formato, de amplio éxito internacional (suma 17 temporadas en Alemania y 9 en Italia y se ha adaptado en Francia, contando con diversos spin-offs), obtuvo el Premio Ondas 2022 por su versión catalana, Joc de cartes.

Esta nueva edición trae consigo cambios que buscan aportar mayor tensión y emoción al programa. Una de las principales novedades es la resolución del ganador, donde el chef Alberto Chicote, acompañado por los cuatro restauradores y sus equipos, anunciará al final de cada capítulo quien se alza con el premio.

Además, en esta edición Chicote realiza breves entrevistas a los restauradores permitiendo conocer sus historias de esfuerzo, pasión y dedicación, consiguiendo acercar aún más a los protagonistas al público. Asimismo, las presentaciones de los participantes al inicio del programa son ahora más ágiles y directas. Otra de las grandes novedades es que Chicote acompañará al espectador también a través de la voz en off, siendo el chef el encargado de explicar todo lo que sucede dentro y fuera de las cocinas durante cada episodio.

En la entrega de Málaga, estos son los restaurantes que competirán por el mejor pescado frito. Por un lado Freiduría Marisquería Moya, de Juan Moya, cerca de la Plaza del Humilladero; Taró, de Pachu Barrera, frente a la playa de San Andrés; La Sal y el Son, de José Carlos Sabastro, en el corazón del centro histórico; y Sacaba Mar, de la empresaria Victoria Reyes, junto a la glorieta Antonio Molina.