Estos son los nueve famosos que garantizarán el espectáculo en 'Tu cara me suena 12'

'Tu cara me suena' ya tiene listo el casting de concursantes para su duodécima edición.

La duodécima edición de Tu cara me suena, uno de los formatos más exitosos de Atresmedia, ya ha cerrado la lista de concursantes que se meterán en la piel de artistas famosos en las diferentes galas semanales. La cantante que pasó por la Academia de Operación Triunfo Ana Guerra, el cantante y presentador Bertín Osborne y la cantante y artista drag Yenesi fueron los primeros nombres confirmados por la productora del programa de Antena 3.

El exigente casting de Tu cara me suena 12 se completa con los siguientes rostros ligados a la música, la televisión, el espectáculo y las redes sociales. Un reparto variado y singular que promete fuertes emociones, risas y diversión en el formato conducido por Manuel Fuentes. También formarán parte del concurso Melani García, ganadora de la cuarta temporada de La Voz Kids y representante de España en el Festival de Eurovisión Junior 2019, que será la primera concursante menor de edad en la historia de Tu cara me suena; Gisela, cantante con pasado en Operación Triunfo que tuvo un embarazo de alto riesgo hace unos meses; el cómico Goyo Jiménez; Manu Baqueiro, el actor de la emblemática serie Amar es para siempre; el músico y cantante Mikel Herzog Jr.; y Esperansa Grasia, una conocida tiktoker que llega como representante del emergente universo de las redes sociales.

La que no podrá estar en el concurso musical será Henar Álvarez. La presentadora y cómica tenía atada su participación en el formato de Atresmedia, pero finalmente por incompatibilidad de proyectos no podrá estar presente en Tu cara me suena. TVE ha decidido que su programa Al cielo con ella pase de RTVE Play a La 2, impidiendo así su participación en el programa de Antena 3.

La confirmación de los concursantes conlleva la puesta en marcha de los primeros pasos de la preproducción del programa, cuyas grabaciones podrían arrancar en las próximas semanas. Respecto a la composición del jurado, Ángel Llàcer, que regresa tras superar una grave enfermedad, ha confirmado que Florentino Fernández será el sustituto de Carlos Latre. Tu cara me suena fue el segundo programa más visto de la televisión en 2024 con un 19,7% de cuota de pantalla.