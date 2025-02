Susana Saborido sale al paso de los aparentes mensajes de tonteo Joaquín con Claudia Bavel

El matrimonio de Susana Saborido, colaboradora de El show de Bertín su marido, el ex capitán bético Joaquín Sánchez, se ha visto amenazado por una polémica de tintas algo forzados donde aparece la influencer de contenidos para adultos Claudia Bavel, que ha sido relacionada con Íker Casillas tras una prolongada trayectoria de encargos en plataformas como OnlyFans. El foco de la controversia para la pareja de la sevillana y el popular deportista portuense está en la filtración de unos aparentes mensajes privados entre Joaquín y Bavel en el que intercambian tonteos para tener una cita en Barcelna. Saborido, la esposa del ex futbolista estaba ahora en el objetivo para conocer si había reacciones de desdén, reproche o aclaración desde el entorno de la pareja.

De hecho esta polémica ha venido a remover la imagen y estabilidad del matrimonio y sus dos hijas (Daniela, que tiene 18 años; y Salma, que tiene 14). Juntos aparecen en el docu-reality El Capitán en América, en la noche de los miércoles en Antena 3, con su convivencia familiar a lo largo de Estados Unidos, con buenos resultados de audiencia.

Esa tranquilidad de la familia se vio sacudida cuando el pasado viernes el espacio del canal Ten Ni que fuéramos Shhh dio a conocer esos supuestos mensajes privados que habrían conectado a Bavel con Joaquín en diferentes ocasiones para una cita que no llegó a cumplirse a tenor de su contenido, con predisposición a tener un encuentro sexual. Mensajes dudosos, filtrados posiblemente por la propia influencer o desde su entorno, que datan de diciembre de 2023 y agosto de 2024. Según lo mostrado en esas filtraciones, en diciembre de hace dos años Claudia envió una fotografía a Joaquín en la que aparecía semidesnuda a la que su interlocutor responde "me quedé anonadado con la foto". "Pues era suave", comenta a vuelta de reacción Bavel. Fue un primer contacto que se confirmaría en agosto cuando Joaquín le informa de que está cerca de ella, en Barcelona. Un diálogo sensual que no termina de convertirse en encuentro cuando ella objeta ir a visitarle al hotel, donde estaba su interlocutoror y un amigo. "Me has dejado con todas las ganas", lamenta y pide verse en algún momento. "Estoy en ello", replica quien dicen que es Joaquin.

Bavel aseguró en Telecinco haber mantenido una relación de un año con Íker Casillas, amigo personal de Joaquín desde que coincidieron en la selección. El ex portero ha negado de forma categórica lo comentado por la creadora de contenidos para adultos. A su vez ella ha negado haber filtrado mensajes privados por lo aparecido sobre Joaquín. "¿Alguien me explica?", se ha desmarcado.

En este lunes, a través de su perfil en instagram Susana Saborido ha respondido a toda esta polémica fabricada en el canal Ten. Una foto personal en la que el matrimonio aparece en actitud cariñosa y un mensaje conciso: "Siempre juntos, mi vida". Un respaldo totalmente incondicional y de confianza de la sevillana hacia su marido. El de El Puerto ha ompartido esa publicación agregando un sencillo y contudente "Siempre". Estos mensajes no han hecho mella en el matrimonio y amigos comunes les han apoyado en las redes.

Susana Saborido y su foto compartida con el apoyo a su marido

Bavel, por su parte, está confiada en convertirse en un personaje popular a raíz de sus buenas relaciones con figuras conocidas.