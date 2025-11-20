Telecinco despide a Alessandro Lecquio por malos tratos

Lo que en su momento fue lo que llevó a Alessandro Lequio hasta la televisión, las demandas de su ex, Antonia Dell'Atte, que incluían malos tratos, ha sido lo que al cabo de 30 años le ha ocasionado el despido de Mediaset España. Telecinco ha despedido a este contertulio que desde siempre ha destacado por sus opiniones vehementes y chocantes lo que le permitió aumentar su presencia en pantalla desde que se convirtiera en contertulio habitual en formatos como Crónicas marcianas hasta ser una presencia diaria en El programa de AR. La productora de este formato, Unicorn Content, ha sido la que tomado la decisión junto a la compañía audiovisual por lo que Lecquio deja de aparece en Vamos a ver, espacio del mediodía con Patricia Pardo, en el que aparecía en estas últimas temporadas.

La noticia la adelantaba ayer El País, publicación que entrevistó Dell'Atte, quien recordaba todo el calvario vivido en su matrimonio con el llamado "conde Lecquio", con acoso y agresiones. La modelo italiana se hizo popular en un programa llamado La máquina de la verdad, que conducía Julián Lago, en la que presentaba todas estas acusaciones cuando su ex marido era pareja del nombre más popular en España a principios de los años 90, Ana Obregón.

Ana Obregón y Antonia Dell'Atte, en un reportaje de ¡Hola! / ¡Hola!

Dell'Atte, que tiene 64 años, respaldada por su hijo Clemente, ha insistido en todo este tiempo de estos malos tratos, con una inicial denuncia que retiró en 1991 cuando ella entendió que al ser sobrino del rey Juan Carlos su insistencia podría acarrearle problemas. El italiano es nieto de la infanta Beatriz, hija de Alfonso XIII y hermana de don Juan de Borbón, que en el exilio de la familia real en Italia se casó con un noble del país, Alessandro Torlonia, príncipe de Civitella-Cesi. De ahí que el contertulio fuera conocido como "conde Lecquio". De su relación con Ana Obregón tuvo otro hijo, Aless, fallecido por un cáncer en 2020 a los 27 años.

Una demanda por calumnias presentada por Alessandro en 2004 que fue desestimada ante los datos aportados en los tribunales en 1991 reavivó el caso de las denuncias de malos tratos, que ha insitido Antonia Dell'Atte.

El despido se ha acelerado en esta semana, con el acuerdo de la productora y cadena para que el personaje italiano, que llegó a justificar "las bofetadas light" a sus parejas, deje de aparecer en pantalla. Sus palabras hacia sus ex, Dell'Atte y Obregón, nunca han tenido un margen de empatía. A raíz del documental sobre los malos tratos sufrido por Rocío Carrasco, la modelo italiana recordó su caso que ha tenido, al cabo de tanto tiempo, una reacción en la cadena de la que se ha lucrado durante tantos años Lequio.

"Estoy contentísima, 38 años. Estoy llorando. 38 años, toda la prensa cómplice. He hecho todo sola, solo me ha ayudado Dios", ha respondido Antonia Dell'Atte.