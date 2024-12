'Tonterías la justas' se graba de nuevo, pero Dani Martínez excluye a una compañera

El formato Tonterías las justas fue un programa de estilo juvenil y espíritu canalla en el que Florentino Fernández, el más veterano de los conductores de aquel programa, ejercía de anfitrión. En este espacio se hizo popular Dani Martínez cuando ya tenía una trayectoria como imitador además de ser el alter ego de Flo, con quien tenía un combate continuo diario a base de martillazos de goma que se convirtió en una de las secciones más seguidas de este formato de la productora de Pablo Motos, Siete y Acción. El ranking era el segmento más celebrado de este programa en el que Flo y Dani se batían a cachiporrazos, paliza a la que solía sumarse el invitado de cada tarde.

Tonterías las justas estuvo entre 2010 y 2011 en la parrilla de sobremesa de Cuatro, como segundo programa de Pablo Motos en la cadena de Prisa que iba a ser absorbida por Mediaset. Se emitía a la hora en que en estos momentos se ofrece Todo es mentira, con Risto.

Dani Martínez se reincoporó a Cuatro con Martínez y Hermanos, un programa que nació en Movistar Plus + donde tres famosos que no se conocen entre sí desvelan confesiones y anécdotas. El leonés ha conseguido que se recuerde el ambiente de aquel Tontería las justas contando con el resto de compañeros. En ese especial que se grabará la semana próxima estará de nuevo con Flo y con la presentadora que tuvo un gran recorrido a partir de esta oportunidad, Anna Simón. Tras participar en distintos espacios de Atresmedia los combinó con proyectos en TV3. Fue concursante en Tu cara me suena y durante años tertuliana de Zapeando antes de centrarse en su vertiente familiar y ser madre.

La modelo argentina Romina Belluscio también se reveló junto a Dani y Flo y fue un fugaz ídolo juvenil. En pleno arranque de su popularidad se conviritió en pareja del ex jugador y entrenador Guti, con una relación que ya ha superado los diez años y con hijos en común. Romina ha estado alejada de las cámaras y su aparición con sus ex compañeros será un motivo más para acercarse a ese especial.

Quien no ha sido llamada ha sido Cristina Pedroche, que enlazó Tonterías con el siguiente formato de 7 y Acción para este equipo, Otra movida, que se emitió en Neox cuando El Hormiguero pasó a Antena 3 tras no haber llegado a un acuerdo con la dirección de Mediaset. Pedroche tiene un contrato de exclusividad con Atresmedia.

Y tampoco aparece en la relación de este reencuentro la actriz valenciana Laura Gaber. Estuvo en los primeros meses de Tonterías las justas y no hay mucho recuerdo sobre ella. Apareció desnuda en una publicación y se centró en el teatro. Con el equipo de Tonterías no terminó bien, a tenor de lo que se comentó en alguna ocasión. Y no se han acordado de ella para este especial.