El trabajo de servicio público al que regresa Rubén Torres más motivado que nunca

Rubén Torres ha regresado a su trabajo de bombero nada más aterrizar de Honduras.

Rubén Torres ha regresado a la realidad después de exitoso paso por Supervivientes All Stars, donde se ha proclamado campeón después de permanecer 56 días en Honduras. El extentador de La isla de las tentaciones ha compartido una fotografía en la que muestra su vuelta al trabajo. Se trata de una fotografía de un camión de bomberos, cuerpo al que pertenece desde hace años.

El catalán no ha querido esperar mucho para retomar su rutina. Torres, a sus 33 años, ha demostrado que goza de un físico privilegiado que le ha permitido liderar la mayoría de pruebas de Supervivientes. Unos días después de aterrizar en España ya vuelve a ejercer como bombero.

Torres se ha reincorporado a su trabajo de bombero tras proclamarse ganador de 'Supervivientes All Stars'. / INSTAGRAM

“Hoy he vuelto a trabajar de bombero y, la verdad, lo echaba mucho de menos”, ha escrito en la story que ha publicado en Instagram. Y es que Torres estaba deseando recuperar su vida normal, ya que también ha compartido un vídeo en el que aparece tumbado junto a su novia Laura Cantizano y su perro Braco. “¿Sabéis cuántas veces he soñado con este momento? Creedme que la felicidad está en estas cosas tan sencillas, que las tenemos tan cerca que no las vemos”, ha reflexionado.

La felicidad de Torres tras su regreso de 'Supervivientes All Stars'. / INSTAGRAM

El ganador de Supervivientes All Stars también se ha referido al destino de los 50.000 euros del premio. Torres tiene previsto realizar un viaje con su novia e invertir en un proyecto en el que lleva mucho tiempo pensando.