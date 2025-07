Un triste adiós para este histórico programa de Telecinco

En este domingo se acabó Socialité, otro de los contenidos "históricos" sobre el corazón de Telecinco. Mediaset quiere renovar toda su imagen y su parrilla enfocada en lo social. La marcha del espacio que condujera durante años María Patiño, con esa marca de Socialité, elimina otro de esos rastros a lo que Telecinco no quiere permanece vinculado.

Este magacín previo a los informativos de sobremesa de los fines de semana ha estado ocho años en antena y ha rozado el millar de entregas, 919 en total. Se estrenó en abril de 2017 como un spin-off del formato diario Cazamariposas del canal temático Divinity, bajo la producción inicial de La Fábrica de la Tele, productora también de Sálvame y que hace año y medio se disolvió tras encontronazos con la directiva de Mediaset España, compañía que también participaba en el accionariado de la productora. Se refundó con el nombre de La Osa que fracasó estrepitosamente en mayo con el proyecto La familia de la tele para La 1.

Socialité en realidad era su último rastro en la parrilla de Telecinco y ha tenido entre todas sus ediciones una media 11,6% de cuota y 933.000 espectadores, aunque había bajado en las últimas temporadas.

Este magacín de los fines de semana, repaso al corazón y los realities y con mucha conexión de urgencia, comenzó con María Patiño, que fue despedida de Mediaset pero que sus ex compañeros han recordado en el último día. Por este espacio pasaron Javier de Hoyos, Giovanna González, Laura Roigé, Luis Rollán, Chelo García-Cortés o Gema López. Junto a Patiño se sumó el alma de Cazamariposas, Nuria Marín, compañera en dicho programa de Nando Escrbano, ahora en Espejo público. Nuria también que ha participado con La Osa.

Tras la marcha de ambas presentadoras , una en diciembre de 2023 y la otra en enero del año siguiente, la producción pasó a la productora de Christian Gálvez, Fénix Media Audiovisual, con la incorporación de María Verdoy, que es la que ha estado este último año y medio junto a Antonio Santana, que se sumó al programa hace un año. Socialité tuvo rediseño de imagen y renovado plató, pero los cambios no aconpañaron a subir en audencia en una franja de hábitos muy firmes, y la marca no ha favorecido a que interese a nuevos seguidores.

“Estamos felices, emocionados y pa lante", ha sido la despedida de Santana este domingo. Verdoy subrayaba cómo el equipo ha estado en todo momento por la labor de interesar a la audiencia. "Se cierra una etapa muy especial. Para mí ha sido maravillosa. Ha sido un gran reto estar aquí 126 programas, y me hicieron sentir como una familia. Gracias a Mediaset por haberme dado la confianza en el momento en el que más lo necesitaba", destacaba Santana en su marcha. “Me siento muy agradecida por esta pedazo de aventura, que no ha sido nada fácil. Espero haber estado a la altura. He tenido un compañero de baile increíble, fue un placer", fue el emocionante adiós de Verdoy, con recuerdo a sus predecesoras.

El programa cerró con un segundo vídeo que mostró el trabajo diario en la redacción, desde la preparación de contenidos hasta la dinámica en plató, como un reconocimiento a los más de ocho años de esfuerzo del equipo de Socialité. El espacio final logró un 9,8% de share y 614.000 espectadores superando a su rival directo de estos años, DCorazón en La 1. El espacio más visto en esta franja es La ruleta de la suerte, en Antena 3, duplicando datos de sus rivales pese a emitir redifusiones.