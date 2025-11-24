TVE anuncia la fecha del estreno en abierto la serie sobre ETA 'La frontera'

La 1 estrenará en abierto el próximo sábado 29, a las diez de la noche, La frontera, miniserie de cinco capítulos producida por Par Producciones para RTVE y Prime Video que recrea los acontecimientso de 1987 cuando Francia, tras entrar España en la Comunidad Económica Europea, comienza a colaborar en la desarticulación de ETA.

Creada por David Zurdo y Luis Marías, quien firma también el guion, esta miniserie narra en tono de thriller las operaciones conjuntas para asediar a la banda terrorista que campaba protegida por terrirorio francés, en el contexto de una historia de amor imposible entre los protagonistas. La trama se desarrolla entre San Sebastián, Marsella, Biarritz y París y la mayor parte del rodaje se realizó en localidades Guetaria, Hondarribia (Fuenterrabía), Irún o Rentería, además de Madrid.

¿Cuál es el argumento de la serie 'La frontera'?

La trama arranca con Mario Sanz (Javier Rey), capitán de la Guardia Civil destinado en el País Vasco, quien recibe información de una confidente que alerta de un atentado inminente en París. La cúpula de ETA ha votado no actuar en Francia para no abrir un segundo frente policial ante el interés francés de colaborar con España, pero un grupo disidente está decidido a golpear la capital del país vecino como venganza por esa cooperación.

Contra las órdenes de sus superiores y en colaboración con el policía francés Léon Renaud (Vincent Pérez), Mario se lanza a una carrera contrarreloj para impedir la masacre, mientras inicia una relación prohibida con Izaskun Bergara (Itsaso Arana), una profesora donostiarra que acabará implicada en la operación antiterrorista.

La frontera, que se estrenó el pasado junio en Prime Video, está dirigida por dos cineastas, María Pulido y Yolanda Centeno, y además de los tres mencionados intérpretes la ficción ambientada en los años de plomo cuenta con la intervención Enrique Guaza, Rebeca Matellán, Asier Hernández, Amaia Aberasturi, Fred Tatien, Víctor Clavijo y Pepe Lorente, premiado con el Goya a actor revelación de la pasad edición.

A lo largo de cinco capítulos se narra la tensión de los años en los que ETA avivó su actividad ante el asedio de las policías de los dos países, amenazando la frágil estabilidad de una democracia que ya había sido integrada en el ámbito europeo.

La sinopsis del capítulo 1 de La frontera: En una acción en la frontera franco española, Mario, el capitán de la guardia civil que manda el operativo, entra ilegalmente en Francia con un compañero persiguiendo a una etarra. Tras la escaramuza, la policía francesa reprende a Mario por el daño que esa acción unilateral podría causar a la incipiente colaboración entre ambos países. Profundamente tocado por lo ocurrido, el capitán recibe una comunicación de una informante en el País Vasco francés. Ha interceptado un mensaje en clave de un posible terrorista. Una vez descifrado, apunta a un atentado en París, pero la cúpula de ETA ha votado no atentar en Francia para no abrir un segundo frente policial contra la banda. Sin embargo, un pequeño grupo disidente de la propia organización está a punto de llevar cabo un plan audaz: cometer un atentado en París que haga a Francia replantearse su reciente colaboración con España en la lucha antiterrorista.