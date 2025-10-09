Valeria Ros reconoce en 'La Revuelta' sus meteduras de pata y se sorprende de su presunto despido

La humorista y presentadora Valeria Ros ha regresado de forma inesperada a La Revuelta, su primera aparición en esta temporada, cuando incluso se habló de su despido en el programa, que se vio obligada a desmentir con sorpresa. Tal como recordó este miércoles, la participante de MasterChef Celebrity 10 se había sorprendido de ese "despido" cuando desde el programa nunca le habían comunicado que no querían contar con ella. Aunque en la primera tanda de entregas no apareció como se esperaba, Ros seguía contando para David Broncano, con el que tiene una excelente relación personal.

Tras los meses estivales en los que se manejaba que había sido apartada de La Revuelta, con esta reaparición ha sorprendido a muchos, en la noche en que eran entrevistados Óscar Jaenada y Ricardo Gómez, los actores protagonistas de la serie taurina La Suerte.

Grison, en su habitual estilo, había ironizado este lunes que en La Revuelta puedes encontrarte "a Valeria Ros o a Pantomima Full", sobre precisamente los colaboradores estelares que fueron anunciados hace un año y que no han solido aparecer. Valeria tuvo que dejar Zapeando por estas colaboraciones con el programa de La 1 cuando al final no fueron abundantes. "Está bien que alguien abra el melón", reivindicó, "Yo también pensaba que ya no iba a salir más” (tras un polémico titular en El Confidencial), admitió Ros a Broncano. Una decisión que se había tomado para ganar audiencia, rieron todos.

También ironizó con que su novio, músico trompetista, ha terminado saliendo en el show de La 1 más que ella misma, que se suponía que formaba parte del equipo. “A lo mejor estabais esperando a que me fuera yo para no pagarme el despido”, reconoció la presentadora vasca.

Sobre sus pocas apariciones en La Revuelta, Ros cree que "había metido mucho la pata", en meses anteriores. "Nunca te he visto reírte conmigo", reconoció a Broncano y que de ahí se mascara el fracaso de su aparición. “Insulté a una chica del público”, recordó, que resultó ser Kenzy, la vocalista del grupo Megara. Ella tiene fe en las segundas oportunidades y de ahí que volviera al escenario, tras comprobar en una encuesta que ella hizo infiltrada donde el público no le guardaba rencor.

Valeria Ros seguirá cada lunes con sus recetas de MasterChef, como auténtica superviviente, y de vez en cuando dejando su sello algo desconcertante ante Broncano.