Viva la reina Pilar, 'Su Majestad' vuelve

Su Majestad tendrá continuación. La Casa Real española en un mundo paralelo, en cuyo mundo de comedia se reconocen casos y protagonistas de la actualidad. La plataforma Prime Video ha anunciado la renovación de eeta serie creada por Borja Cobeaga y Diego San José (Viva Juan), producida por 100 Balas de The Mediapro Studio y Sayaka Producciones.

Cobeaga vuelve a ponerse al frente de las entregas con producción ejecutiva añadida de Laura Fernández Espeso, Alejandro Flórez, Javier Méndez, Diego San José y Nahikari Ipiña.

La segunda temporada llegará el próximo año tras el estreno de la historia en febrero de este año.

Al mando del reparto está Anna Castillo, una princesa de Asturias que ha de asumir provisionalmente la Corona por renuncia temporal de su padre, Alfonso XIV. Ernesto Alterio es el asesor que intenta que la princesa se esfuerce en su cometido para que la monarquía española siga adelante despuiés de los desatinos de su padre. Ahora la princesa se convierte en la reina Pilar mientras que Guillermo se convierte en el jefe de la Casa Real. Nuevos problemas, retos y anécdotas sobrevolarán por el palacio.

Pilar hereda no solo el trono, sino el rencor de una nación hastiada de la monarquía. Decidida a reinventar el reinado con vocación accesible, lejos del boato de su padre, se topa con la resistencia del parecer de Guillermo, que opta por mantener el perfil alto y algo distante de la institución. Pilar forja una alianza con Amanda, una enigmática figura del pasado real que fue amante de su padre durante años. Lo que comienza con la intención de cambio se transforma en reacciones imprevistas. Pilar descubre que reformar una institución de siglos podría llevarla a emular, sin querer los pecados de sus predecesores. Su Majestad regresa más audaz y reflexiva desde la comedia ficción.

Así vimos la primera temporada de Su Majestad.

¿Y si una joven se convierte de sopetón en reina de España? 'Su Majestad'

Pilar de Borbón se convierte en el personaje ficticio que debe asumir la responsabilidad de la Corona durante la defenestración de Alfonso XIV. A partir de ahí la ucronía de imaginar cómo sería España si una joven princesa que va a su bola tiene que ocupar el trono. Es lo que propone Su Majestad, serie de comedia satírica que llega este jueves a Prime Video. En los guiones y en la dirección, la pareja Borja Cobeaga y Diego San José, los guionistas de Ocho apellidos vascos. Estos delirios en la corte de la princesa Pilar cuentan con siete episodios de media hora, reflexión, o irreflexión, del papel de la monarquía en estos tiempos, con una mirada excéntrica sobre el protocolo, la representación y la meritocracia. Anna Castillo es esa desorientada pricesa que se le pone el sistema en los hombros de manera imprevista y Ernesto Alterio el secretario que tiene que pulir a toda prisa a la nueva jefa del Estado, que aprenda rápido y que se incorpore sobre la marcha a sus labores institucionales.

Un 2024 de comedia que en el apartado de la Corona es bien diferente al panorama de serenidad que brinda los reyes Felipe y Letizia y sus dos hijas.

Anna Castillo, con su vis cómica, interpreta a esa joven futura reina que debe convertirse en máxima representante de la Corona tras un escándalo que salpica a su padre, Alfonso XIV (y que interpreta Pablo Derqui). El incidente obliga al monarca a dejar su papel de representación y apartrse de sus obligaciones. Pilar es llamada por el Gobierno para asumir una posición de jefa del Estado para la que nunca se había preparado. La princesa Pilar es arrogante, irresponsable, holgazana y sin formación adecuada. Pero ¿quién dijo miedo? En esta ficción la heredera asume esa misión para confirmarse que está a la altura de lo que ella vislumbraba. Gracias a su secretario, Guillermo, puede hacer realidad el empeño. Antes y durantes, situaciones absurdas y un tanto inimaginables si nos ponemos a pensar en la osadía que sería tener al frente de la institución a una joven tan irreverentemente audaz.