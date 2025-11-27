Wyoming advierte en la gala de los Ondas: "Un periodista deja de serlo cuando miente"

José Miguel Monzón, el Gran Wyoming, homenajeado en los Ondas como mejor presentador, con 20 años en El intermedio, ha reclamado "el derecho constitucional a la información veraz". Lo ha subrayado en su discurso al recoger el Premio Ondas al Mejor Comunicador, en la gala celebrada anoche en el Gran Teatre del Liceu en la que ha advertido: "Un periodista deja de serlo cuando miente".

Ha cerrado la gala de los Premios Ondas 2025 con un discurso en defensa del periodismo veraz, frente "a intoxicadores que ocupan el terreno de la información para soltar falsedades, insidias y mentiras", palabras que han arrancado los aplausos de los presentes.

"Llevo más de 40 años en la televisión y nunca como ahora he visto el sistema democrático tan amenazado. Y gran responsabilidad de esto son personas responsables de medios que, bajo el disfraz hipócrita de la pluralidad y la libertad de expresión, ceden espacio con todo el cinismo del mundo a intoxicadores que ocupan el terreno de la información", alertaba el Gran Wyoming.

Monzón, que ha aclarado que él no es periodista, ha tenido palabras de apoyo para "los profesionales de la información que están siendo señalados desde la impunidad de los cargos públicos por el 'delito' de desenmascarar mentiras".

En este punto, se ha referido al reciente juicio contra el dimitido fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "y lo que hemos escuchado recientemente en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, donde se ha ratificado y legalizado la mentira como un arma estratégica".

"Hemos escuchado decir 'no, yo no soy notario, yo soy periodista... con lo cual tiene bula para mentir. No, un periodista deja de serlo cuando miente", ha subrayado el Gran Wyoming, que ha remachado: "Sí, un periodista es un notario, y quiero que sea también garante de la verdad porque como ciudadano exijo una vez mas el derecho constitucional a la información veraz".

También ha pedido a los periodistas presentes en la gala, "que son la flor y nata de la profesión", que luchen "contra los enemigos de la libertad", porque "estuvieron, están y estarán ahí".

"Y solo les cabe una duda, que nos la exponen con la chulería de los señoritos de Los Santos Inocentes: si entrarán con lanzallamas o con motosierras", ha avisado José Miguel Monzón, que ha concluido su discurso reproduciendo el estribillo de la canción de Raimon 'Diguem no': "No, jo dic no, diguem no.Nosaltres no som d'eixe món".

En la gala de la 72 edición de los Premios Ondas, otorgados por Radio Barcelona, de la Cadena SER, se han entregado diversos premios a veteranos y reconocidos periodistas, como Isaías Lafuente, Paco Lobatón, Gemma Nierga o Toni Clapés .