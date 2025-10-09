Absolum, el juego roguelike de Dotemu que combina la lucha estilo arcade con la profundidad de los RPG

La editora y codesarrolladora Dotemu, reconocida por revitalizar clásicos como Streets of Rage 4 y Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, ha lanzado oficialmente Absolum, su primera propiedad intelectual original. El título ya está disponible para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 y PlayStation 5 a un precio de 24,99 €, con un 10 % de descuento durante su primera semana de lanzamiento.

Desarrollado en colaboración con Guard Crush Games (Streets of Rage 4, Streets of Fury EX) y el estudio de animación Supamonks, Absolum supone una evolución moderna del género beat ’em up, combinando el combate clásico con una profunda narrativa, progresión de personajes y una rejugabilidad propia de los roguelike.

“Queríamos crear una experiencia que rindiera homenaje a los grandes del género, pero ofreciendo algo nuevo, más ambicioso y con alma propia”, explican desde Dotemu.

Ambientado en el mundo fantástico de Talamh, Absolum nos sitúa en una era de oscuridad tras un cataclismo que ha llevado al tirano Rey Sol Azra a prohibir la magia y dominar el reino con puño de hierro. Desde las sombras surge una rebelión compuesta por cuatro héroes con poderes únicos: Galandra, guerrera armada con espadas; Karl, un enano de fuerza inquebrantable; Cider, un pícaro enigmático y Brome, un hechicero capaz de canalizar la magia prohibida.

Cada personaje cuenta con movimientos, habilidades y motivaciones propias, y puede personalizarse mediante mejoras, hechizos y equipamiento que se obtienen a lo largo de cada partida.

Un sistema de combate muy estratégico

El sistema de combate de Absolum mantiene la esencia arcade del género, pero introduce profundas capas estratégicas. Los jugadores pueden encadenar combos, desatar magia elemental, mejorar estadísticas con experiencia (EXP) y desbloquear movimientos alternativos mediante una metaprogresión entre runs.

El juego puede disfrutarse en solitario o en cooperativo, tanto local como online, permitiendo a los jugadores unirse para desafiar las huestes del Rey Sol y descubrir los secretos del vasto mundo de Talamh, desde las minas de Grandery hasta los bosques de Jaroba.

La épica aventura de Absolum está acompañada por una banda sonora orquestal compuesta por Gareth Coker (Ori, Halo Infinite), con la colaboración de reconocidos artistas del sector como Yuka Kitamura (Dark Souls, Elden Ring), Mick Gordon (DOOM Eternal, Atomic Heart) y Motoi Sakuraba (Golden Sun, Dark Souls).

Visualmente, el juego destaca por su animación artesanal, fruto del talento de Supamonks, responsables de proyectos como Rabbids Invasion: Mission to Mars. Cada escenario ha sido diseñado a mano, con un estilo que combina lo clásico del pixel art con la fluidez y el dinamismo del arte moderno.

Con múltiples caminos, misiones secundarias, personajes carismáticos y jefes desafiantes, Absolum promete una experiencia que fusiona lo mejor de los clásicos como Golden Axe o Dungeons & Dragons: Chronicles of Mystara con una estructura moderna pensada para la rejugabilidad y la accesibilidad.

“Absolum es nuestra forma de rendir tributo a los clásicos que nos inspiraron, al tiempo que construimos algo nuevo que pueda definir el futuro del género”, subraya el equipo de desarrollo.

Absolum ya está disponible en PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 y PlayStation 5 por 24,99 €, con un 10 % de descuento de lanzamiento durante su primera semana.