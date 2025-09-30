'Battlefield 6', 'Ghost of Yotei' o 'Leyendas Pokémon: Z-A': octubre llega con algunos de los videojuegos más esperados del año

En octubre termina la espera para el lanzamiento de algunos de los videojuegos más esperados del año. A Playstation 5, y en exclusiva, llegará Ghost of Yotei, un título que explora la belleza y la crudeza del mundo samurai, mientras que Nintendo recibe el esperado Leyendas Pokémon: Z-A, y en multiplataformas el superventas bélico Battlefield 6.

Se nota ambiente prenavideño. El 2 de octubre, llega uno de los grandes exclusivos de Playstation 5, Ghost of Yotei, continuación conceptual del aclamado Ghost of Tsushima de 2020. En este caso la acción se desarrolla en 1603, en el arranque del periodo Edo. Ahora la protagonista será una mujer, Atsu, y el escenario será la isla norteña de Hokkaido. Una aventura de acción para la que Sucker Punch ha preparado un guión 100 % cinematográfico típico de las películas de samurais. Venganza, mucha violencia y un listado de asesinos que eliminar al más puro estilo Kill Bill con toda la belleza del japón feudal.

Ese mismo día, Nintendo arranca oficialmente los fastos del 40 aniversario de su fontanero más universal con la remasterización para Switch 2 de dos títulos icónicos de la empresa de Kioto (Japón) que llegan juntos en un mismo juego: Super Mario Galaxy+Super Mario Galaxy 2, que prometen horas de diversión.

El 10 de octubre aterriza Battlefield 6 (multiplataformas), el juego de disparos en primera persona de EA que esta vez estará ambientado en 2027 con una OTAN colapsada en la que emerge una organización militar, Pax Armata, que amenaza el orden mundial. Los escenarios llevarán al jugador a Nueva York, al Sáhara o Gibraltar con modos campaña y multijugador, y novedades como la destrucción táctica de escenarios o un renovado modo historia.

Ese mismo día también llega Little Nightmares 3 (multiplataforma), con su premiada mezcla de puzzles y ambientación lúgubre, además de una novedad, el modo cooperativo, que permitirá jugar el título acompañado.

El 16 llega uno de los grandes esperados: Nintendo lanza Leyendas Pokémon Z-A, una aventura en mundo abierto que se desarrolla en una ciudad con los míticos personajes de la saga encabezada por el carismático Pikachu, y en la que por primera vez habrá enfrentamientos en tiempo real.

El 21 llegará también la tercera entrega del simulador de gestión y construcción de parques de atracciones con dinosaurios, inspirada en el universo de Jurassic World, con Jurassic World Evolution 3 (multiplataforma), con más de 80 especies de animales y la posibilidad de modificar la orografía del terreno y todo tipo de personalizaciones y nuevos edificios.

Por su parte, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 (multijugador, 21 octubre), segunda parte del exitoso juego de rol, regresa con una historia en la que los jugadores tendrán que sobrevivir a nueve noches en una ciudad de Seattle plagada de clanes de vampiros.

Y para nostálgicos, dos títulos: Double Dragon Revive (multiplataforma, 22 de octubre), con el mismo espíritu del mítico arcade de los 90 y toda la espectacularidad de las consolas de nueva generación.