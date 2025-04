Den of Wolves, el nuevo shooter cooperativo para atracar bancos de maneras inimaginables

El desarrollador de videojuegos sueco 10 Chambers sigue trabajando en su próximo juego de disparos en primera persona (FPS) y techno-thriller cooperativo Den of Wolves. Y para ello ha mostrado imágenes y vídeos de un intenso tiroteo en un banco abandonado, ahora controlado por la temida banda Jötunn Guard, junto con la innovadora mecánica "Dive", que transporta a los jugadores a nuevas y surrealistas dimensiones mentales.

Hay que recordar que Den of Wolves, desarrollado por los creadores de otros pesos pesados del género como Payday: The Heist y Payday 2, tiene el objetivo de expandir el concepto tradicional de atraco mucho más allá de los robos a bancos. Como criminales a sueldo en el sector corporativo de Midway City, los jugadores ejecutarán espionaje industrial, robarán prototipos, sabotearán operaciones, e incluso llevarán a cabo asesinatos o "encargos no autorizados", como así los llaman las corporaciones eufemísticamente.

Así luce el título, todavía en desarrollo.

En Midway City, la ciudad donde transcurre el juego, el almacenamiento de datos biológicos surgió tras devastadores ciberataques impulsados por IA en la década de 2030, los cuales casi colapsaron la economía global. Como respuesta, las corporaciones han desarrollado revolucionarios "Bio-Stashes": sistemas de almacenamiento de datos basados en patrones neuronales humanos. Estos sistemas son muy distintos a las redes tradicionales, lo que los hace completamente inaccesibles para la IA.

"Lo que conocemos como Dive es la acción de hackear una de estas redes neuronales. Esta acción te lanza a otra dimensión donde las reglas pueden ser modificadas a nuestro antojo, así como los propios escenarios y su entorno", explica Ulf Andersson, Game Director de Den of Wolves. "En este Dive en particular, estás practicando parkour en un entorno espacial, pero un Dive puede llevarse a cabo en cualquier lugar. Por ejemplo, actualmente estamos trabajando en un Dive con temática de terror en un bosque noruego donde te ves perseguido por monstruos”.

El juego está en en este momento en pleno desarrollo y se lanzará en acceso anticipado en Steam. Aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento específica. Toca esperar para vivir esos atracos futuristas.