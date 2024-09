DevGAMM Lisboa 2024: John Romero y otros líderes de la industria gaming aseguran dos días de conferencias y networking

La conferencia internacional de desarrollo de videojuegos DevGAMM Lisbon 2024, se prepara para su segunda edición en Portugal los días 14 y 15 de noviembre. Con la presencia estelar de John Romero, legendario creador de ‘DOOM’, junto a destacados profesionales de empresas como Rovio, IO Interactive, Scopely, Massive Entertainment y Guerrilla, el evento promete dos intensos días llenos de paneles, sesiones y talleres especializados.

Un icono de la Industria

Conocido como el "padre de los FPS" (first-person shooters), John Romero es un auténtico icono en la industria del videojuego. Con más de 130 títulos en su carrera, incluidos ‘DOOM’, ‘Wolfenstein 3D’ y ‘Quake’, Romero ha dejado una huella indeleble en la industria del pixel. En DevGAMM, será el encargado de la conferencia principal, titulada "DOOM: The Game That Changed Games", en la que compartirá material inédito, anécdotas detrás de cámaras y los desafíos que enfrentó durante el desarrollo de este juego revolucionario.

Programa de Paneles y Talleres

Además de la participación de Romero, los asistentes podrán disfrutar de paneles como “Next-Gen Brazil: Unlocking the Future of Your Game Business”, donde expertos locales y representantes de gamescom LATAM analizarán oportunidades y estrategias en el creciente mercado de videojuegos. Asimismo, habrá talleres que cubrirán temas como estrategias de entrada a nuevos mercados, creación de personajes, evaluaciones técnicas y recomendaciones para freelancers que deseen prosperar en la industria del gaming.

DevGAMM Awards

Otro de los puntos fuertes del evento será la ceremonia de los DevGAMM Awards, una competición que reconoce la excelencia en el desarrollo de videojuegos. Con un total de 100.000 dólares en premios en efectivo, se premiarán las mejores propuestas de estudios indie y pequeños desarrolladores. La ceremonia se llevará a cabo el 15 de noviembre de 2024, y los premios se distribuirán en las siguientes categorías:

Gran Premio – 25.000 dólares (20.000 dólares para el ganador y 1.000 dólares para cada equipo nominado)

Excelencia en Diseño de Videojuegos – 10.000 dólares

Excelencia en Arte Visual – 10.000 dólares

Excelencia en Audio – 10.000 dólares

Excelencia en Narrativa – 10.000 dólares

Juego Más Esperado – 10.000 dólares

Mejor Juego Móvil – 10.000 dólares

Mejor Juego de Portugal – 10.000 dólares

Elección de los Desarrolladores – 3.000 dólares

Voto de la Comunidad – 3.000 dólares

El concurso está abierto a desarrolladores independientes y estudios pequeños (de hasta 50 personas), siempre que el juego no haya sido lanzado antes del 16 de noviembre de 2023. El plazo para inscribirse finaliza el 30 de septiembre de 2024.

Un Evento en Expansión

En su edición anterior, DevGAMM Lisbon atrajo a más de 600 asistentes de 44 países. El evento reunió a un 60% de tomadores de decisiones de la industria, contó con 50 sesiones de aprendizaje, 60 juegos en exhibición y la participación de 341 empresas. Este año, el objetivo es superar esas cifras, consolidando a DevGAMM como uno de los eventos más importantes para los profesionales del desarrollo de videojuegos.