Kuwait prohíbe el nuevo 'Call of Duty' por su contenido "ofensivo" sobre la guerra del Golfo

Doha/Las autoridades de Kuwait han prohibido el lanzamiento del videojuego Call of Duty: Black Ops 6 al considerar "ofensivo" su contenido sobre la guerra del Golfo de 1990, la invasión del país y la aparición del dictador iraquí Sadam Husein.

Aunque hasta el momento no ha habido una confirmación oficial sobre la prohibición, medios locales apuntaron que la medida fue tomada después de que las autoridades reguladoras de contenido probaran la versión completa del juego, que será lanzado a nivel mundial este viernes 25 de octubre.

Eso, además, ha obligado a la distribuidora de Call of Duty, Activision, a devolver el dinero a los usuarios que lo habían adquirido por adelantado.

Fuentes consultadas por el periódico oficialista kuwaití Al Qabas indicaron que los principales motivos de prohibir la salida del juego son la inclusión de escenas de la guerra del Golfo, la quema de pozos de petróleo en Kuwait y la representación de Sadam Husein, que ordenó invadir ese país al considerarlo una provincia de Irak.

Por otra parte, el medio indicó que las autoridades de Kuwait llegaron a rechazar reuniones con Activision para modificar o eliminar algunas de las escenas del videojuego, con la intención de que el nuevo Call of Duty pudiera llegar al país árabe.

Otros juegos prohibidos

Kuwait, al igual que otros países árabes, tiene un largo historial de videojuegos prohibidos o que han ordenado modificar y adaptar para su público por distintas razones.

Uno de los lanzamientos más polémicos fue el de The Last of Us Part II, que fue prohibido en la gran mayoría de los países árabes en 2020 por contener escenas en las que aparecen relaciones homosexuales, que incluso están criminalizadas en varias de estas naciones y pueden suponer hasta penas de cárcel.

Por otro lado, Max Payne 3 fue prohibido en 2012 debido a las escenas violentas y de contenido sexual, lo que llevó a la mayoría de los países árabes a tomar la misma decisión respecto al videojuego.

Asimismo, la célebre serie de videojuegos God of War fue prohibida en Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y otros países árabes debido a su contenido sexual y violencia explícita.

El propio nombre del juego también provocó condenas debido al choque con las creencias islámicas, según informaron entonces medios de estos países de mayoría musulmana.

Más polémicas en el mundo árabe

El lanzamiento del videojuego Rise of the Tomb Raider también fue censurado en Arabia Saudí por escenas en las que la protagonista busca la tumba de un profeta en un país árabe para hallar el secreto de la inmortalidad, algo que las autoridades saudíes consideraron "un ataque a las creencias religiosas".

Emiratos Árabes también prohibió Spec Ops: The Line, en 2012, porque en el videojuego aparecen escenas caóticas en la futurista ciudad-emirato de Dubái, que aparece parcialmente destruida y plagada de inseguridad y crímenes, algo que también llevó a otros países a solidarizarse con EAU y censurar el juego.

Arabia Saudí ostenta un dudoso récord

Con todo, Arabia Saudí es uno de los países que más videojuegos ha prohibido o censurado en los últimos años, y se cuentan por decenas.

Por ejemplo, sus autoridades ordenaron censurar y modificar algunas partes de la famosa serie de videojuegos Grand Theft Auto (GTA) por su violencia y desnudez explícita; mientras que Resident Evil 6 disgustó a Arabia Saudí por sus escenas de terror y de violencia "exageradas".

De hecho, la Comisión General de Medios Audiovisuales de Arabia Saudí anunció en 2018 la prohibición de una larga lista de casi 50 títulos por diferentes motivos, entre los que se encuentra el videojuego infantil YO-KAI Watch.