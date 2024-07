Magic desvela Duskmourn La casa de los horrores y realiza la presentación mundial de Cimientos

Calamity Comes to Valley - Bloomburrow Story

Magic: The Gathering celebró el pasado fin de semana, en Europa, la MagicCon: Amsterdam, un evento en el que Wizards of the Coast mostró nuevas cartas, arte y detalles de los próximos sets del juego.

Miles de aficionados y jugadores asistieron al centro de convenciones RAI Amsterdam para disfrutar de un fin de semana en el que hubo algo nuevo para todo el mundo: tuvo lugar el Pro Tour con Modern Horizons 3; se celebraron una amplia variedad de actividades bajo demanda para que los usuarios pudieran disfrutar en diferentes eventos de juego; paneles en el escenario principal; merchandising; cosplayers; artistas; celebridades y demás.

Duskmourn: La casa de los horrores

Este set promete la emoción de superar probabilidades imposibles y descubrir secretos con el primer lanzamiento de terror contemporáneo de Magic. “¿Quién sobrevivirá y qué quedará de ellos?" La casa de los horrores tendrá lugar en Duskmourn, un nuevo plano inspirado en el género de horror, que comprende desde los años 80 hasta la actualidad.

Pero hay una vuelta más de tuerca y no es solo cualquier plano, es una casa embrujada infinita poblada de pesadillas y entidades aterradoras.

En ‘Duskmourn: La casa de los horrores’, los mazos de Commander tienen algo solicitado durante años: el toque de Archenemy. Esta modalidad de juego opcional enfrentará a tres jugadores contra un cuarto. Pero no te preocupes si eres el que juega en solitario, ya que tendrás una amplia cantidad de retorcidos planes que estarán a tu disposición.

Llegará para su pedido anticipado el próximo 28 de junio y se lanzará el 27 de septiembre de 2024. Continuando con las noticias sobre La casa de los horrores, se ha anunciado un nuevo programa de Booster Fun: las cartas Japan Showcase, que ofrecerán ilustraciones de artistas japoneses y serán un homenaje a su estilo y arte.

Bloomburrow

También se anunció una gran actualización sobre Bloomburrow, un mundo adorable que no incluye humanos, y que en su lugar presenta a un equipo de aventureros compuesto por animales antropomórficos: ranas, ardillas, conejos y ratas, que deberán hacer equipo para

finalmente completar una importante misión. Cuando las fuerzas elementales se descontrolan, la salvación de Vallis recaerá sobre sus protectores más diminutos. Así que no lo dudes, lucha codo con codo con ratones, ranas, murciélagos, pájaros, lagartos, ardillas y otras criaturas para restaurar el equilibrio de la paz. Se estrenará el 2 de agosto de 2024.

The Gathering Cimientos

Tanto si estás dando tus primeros pasos en Magic, creando tus primeros mazos de Estándar o te estás familiarizando en los formatos Modern, Commander u otros, Cimientos es para ti.

Este set ha sido creado con cartas que serán legales por muchos años, al menos hasta el 2029. Este paquete ha sido construido como el set ideal para todo tipo de usuario; da la bienvenida a nuevos jugadores, a la vez que brinda una atractiva experiencia para los seguidores más veteranos. Cimientos se pondrá a la venta el 15 de noviembre de 2024. Se ofrecerá más información sobre este paquete el próximo otoño.